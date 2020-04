Asim Ugljen o životu u izolaciji: 'Da nema struje živjeli bismo kao Amiši'

Nakon izbijanja krize s koronavirusom brojni Hrvati otišli su u izolaciju, a oni sretnici koji imaju kuću na osami nisu se morali puno misliti. Jedan od njih je i poznati glumac Asim Ugljen, koji je sa suprugom Martom, sinom Dinom i kćeri Leilom otišao u svoju kuću na Mrežnici.

- Otišli smo na drugom zaraženom jer smo shvatili što će se dogoditi. Kako sam ja splenektomiran, te sam radi toga u rizičnoj skupini ako dobijem Covid-19, odluka nija bila teška. Na Mrežnicu odlazim otkada znam za sebe, od rođenja. Tu je moja baka kupila zemljište još 1959. godine, a par godina kasnije i donijela staru turopoljku (kuću) na to zemljište. Tu dolazimo već 60 godina. A zašto Mrežnica, baš zato što je to Mrežnica. I djeca i supruga i ja je obožavamo, jednostavno je raj na zemlji. Mi smo odvojeni od civilizacije, u šumi smo iznad rijeke, imamo svoj mir, sadimo svoj vrt, što čovjeku više treba - kazao nam je Asim koji i na Mrežnici ima posla.

- To je život u šumi. Rano liježeš, rano se dižeš, cijepaš drva,čistiš vrt, krčiš korov ili veslaš. Da nemamo struje, živjeli bismo kao Amiši. Nekoć i nije bilo struje, koristili smo petrolejske lampe i vodu pumpali iz rijeke. Meni je kuća najdraža iz tog doba prije struje i vode, bio sam dijete i odlazak na Mrežnicu mi je bio kao život na filmu. Tako i moja djeca, uživaju ovdje, Dino odradi školu, riješi zadaću i onda se sa Leilom igra po šumi cijele dane, užasno su sretni tu, mogu trčati po šumi, igrati se drvenim mačevima, hraniti patke i labudove, sjediti uz vatru, slušati priče i gledati komedije iz -80-ih s roditeljima navečer prije spavanja. Plus, Dino zna veslati sa mnom. Pitanje je kako ću ih vratiti u Zagreb kad ovo prođe - dodaje Asim. Mrežnica je idealna za veslanje,a Ugljeni su tu pravi majstori. Veslanje u kajaku im je omiljeni hobi.

- Kajak je moja ogromna ljubav. Moja baka je mom ocu i stricu, kad su bili klinci, kupila nekakv češki gumenjak na napuhavanje, bio je to vrlo kvalitetan gumeni kajak za dvoje većih klinaca koji je potrajao do doba kada sam se ja rodio. I odmalena su me vozali u tom gumenjaku. A onda sam ja i sam počinjao veslati u njemu i spuštati se niz slapove. Pa sam počeo veslati u riječnom čamcu, pa u kajacima na napuhavanje, da bih na kraju završio na divljevodaškim kajacima, koji su za mene jedno apsolutno orgazmičko iskustvo. Kada se u tom malenom plastičnom lijesu sjurite niz slap, sreća koja izlazi iz vas je oku vidljiva, ali teško mjerljiva. Da ne govorim o tome da vidite mjesta koje nitko drugi osim kajakaša ne vidi. Neke stvari na planetu možete vidjeti samo iz kajaka. A priroda je najveći umjetnik - kazao nam je Asim koji kada vesla ima i nadimak: Kapetan Jesetra.

Kapetan Jesetra je nastao nakon jedne lude i neprepričljive noći druženja s prijateljima iz djetinjstva. Ima ljudi koji me zovu Kapetane. I ja se odazovem. Jedna fiks ideja koju smo smislili je postala realnost - kazao je Asim koji je poznat po tome da nema dlake na jeziku, pa često na Facebooku komentira aktualne probleme.

Na gu*icu bih progovorio." Makar tu svoju osobinu smatram poprilično glupom i ometajućom, ali to sam ja, a danas sam puno prestar da bih tako nešto temeljno duboko u meni promijenio. A smatram da od stava nemaš puno ako ga ne možeš potkrijepiti, a za to moraš biti iskren. Da bi bio iskren, moraš biti privatan. Nema drugog načina. Impulzivan sam, da. Makar učim biti hladnije glave, što sam stariji – iskreno će Asim koji nam je otkrio i nedostaje li mu uloga Ante Štiglića iz serije "Na granici".

- Nedostaju mi ljudi s kojima sam radio, nedostaju mi dobri tekstovi, nedostaje mi gluma općenito, jer su sva snimanja otkazana, a ja jako volim svoj posao. Gluma je najbenigniji i najljepši posao na svijetu. Ali sama uloga Antiše mi ne nedostaje. Obožavam ga, to će mi zauvijek biti jedan od najdražih likova koje sam odigrao, ali nisam tip osobe koja pati za prošlim ulogama. Odradio sam ga, dugo i krvavo sam ga radio, otišao je u zasluženu mirovinu. Ne volim gledatii unatrag preko ramena glede posla, gledam naprijed. Kad jednom odigram ulogu, ne patim više za njom, to bude to. Pozdravim se s njom i odem dalje – kazao je Asim.