Anti Vrbanu stiglo vrijedno europsko priznanje struke za hrvatski paviljon u Dubaiju

Višestruko nagrađivani hrvatski arhitekt Ante Vrban, aktualni i to dvostruki pobjednik cijenjene europske nagrade International Property Awards, svom je portfoliu dodao možda najprestižnije priznanje struke do sada, ono za uređenje hrvatskog paviljona na posljednjem EXPO-u u Dubaiju, izložbi koja na jednom mjestu okuplja sve vrijedno iz područja inovacija, tehnologije, IT sektora, športa, kulture, umjetnosti i turizma iz cijelog svijeta. Riječ je o priznanju German Design Award koja gotovo pola stoljeća nagrađuje najbolja dostignuća iz područja produkt i komunikacijskog dizajna, ali i ponajbolje pojedince iz sektora arhitekture i dizajna, a dodjeljuje je vijeće priznatih stručnjaka iz navedenih područja.

Nagradu je ove godine odnio i sam Dubai EXPO, a u kategoriji Excellent Architecture Fair and Exhibition posebno je priznanje dobio hrvatski paviljon, djelo Vrbana što i nije veliko iznenađenje, budući da je već za vrijeme održavanja izložbe privukao mnogo pozornosti, ponajprije zahvaljujući sjajnom spoju prošlosti i budućnosti, upakiranom u ono najbolje što Hrvatska danas ima, ali i čime se dičila kroz povijest. Prepoznatljivi, pomalo futuristički Vrbanov dizajn, s mnogo svjetla i specijalnih efekata, mamio je tom prilikom u naš paviljon brojne posjetitelje, što je rezultiralo sjajnom promocijom naše zemlje u svijetu, koja se nastavlja i ovim priznanjem.

„Ideja našeg paviljona bila je uklopiti svu raznolikost Hrvatske u prostor kreirajući suvremenu, savršeno povezanu priču o hrvatskoj flori i fauni, kulturnom naslijeđu i, na koncu, inovacijama po kojima smo sve poznatiji u svijetu. Paviljon je bio podijeljen u nekoliko segmenata. U prvom, ulaznom dijelu, prikazano je bogato, hrvatsko, kulturno naslijeđe, naša prekrasna priroda i svi važni faktori koji prikazuju Hrvatsku kakva je danas. Prezentaciju je pratio artistički film, slikovito prikazivan u tunelu koji je vodio k izlazu, a kao svjetlo na kraju istog posjetiteljima bi se ukazala Nevera, adut Rimac Automobila, jedan od najatraktivnijih športskih automobila današnjice kojeg smo u paviljon kroz vrata unosili okomito“ - prisjetio se Vrban koji je, uz ovo priznanje, već sedmu godinu za redom uvršten na Europe's Best listu najboljih arhitekata ovog kontinenta s različitim projektima, a ove godine na njoj se našao zahvaljujući interijeru svog šibenskog stana, kao i onom Poliklinike Rotim.