Anja Alavanja podijelila je zanimljiv razgovor s taksistom iz Dubrovnika

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac na društvenim mrežama često dijeli anegdote s putovanja i često svoje pratitelje nasmije zgodama koje je doživjela. Jednu takvu anegdotu podijelila je i tijekom svog zadnjeg boravka u Dubrovniku.

- Kaže dubrovački uberovac; “Baš dobro da ste me nazvali, bar sam se malo maknuo od žene. Tako vam mi, dok sezona ne počne, sjednemo na kavu, pa kako se sunce pomiče, tako i mi, metar po metar za njim". I mi kao domaći vozači, kad nađemo dobro mjesto na Stradunu, pedometar je u deficitu - napisala je Anja i podijelila fotografiju na kojoj je snimljena na Stradunu. Jednu zanimljivu zgodu imala je i s dva taksista nedavno u Istanbulu gdje su ona i suprug Vedran i njihov sinčić Dan kratko boravili dok su se vraćali u Zagreb iz Dubaija. Kako su imali vremena odlučili su malo razgledati Istanbul i cilj su im posjet Grand Bazaaru i džamija Sulejmanija.

- I tako, uđemo u žuti taksi ispred aerodroma i objašnjavamo rukama i nogama da nas ostavi kod Sulejmanije/sulejman mosk/tjurist atrekšn. Uzalud, frajer ne zna riječi engleskog. Dolazi mu kolega, i uspijemo se nekako dogovoriti. Juri on autoputom prema gradu, nabija se toliko blizu, da možemo vidjeti koju stanicu sluša auto ispred, i uredno tipka po mobitelu. Ali dobro, dođemo mi do grada, do žiže, na horizontu nekoliko velikih, vrlo sličnih džamija. On pokaže na jednu, vikne “Sulejmanija”, da nam dosta agresivan znak da izađemo iz auta. Vedran i ja se pogledamo, nije nam ništa jasno, lijevo i desno od nas dvije trake po kojima auti jure, a mi trebamo izaći s bebom i kolicima. Ja zaustavljam promet, nekako prođemo, i divimo se džamiji, koja, naravno, uopće nije Sulejmanija. Prevarant nas je ostavio pola sata hoda od nje. Dobro, prevalili smo tih pola sata uspona, preklinjući istanbulskog šofera. Obišli par znamenitosti, i jurimo natrag na aerodrom. Ugledamo taksi i kažemo gdje trebamo. Njemu zamirišu euri, i u sekundi istjera klijente koji su već ušli u taksi, i za 50 eura dogovorene cijene, krenusmo prema aerodromu. Opet tipkanje, nepostojanje razmaka, ne zna frajer guknuti engleski, pa čak ni brojke (pričamo preko neke aplikacije na njegovom mobitelu, on se snima, pa nam pokazuje prijevod na engleski.

U jednom trenu, na autoputu, Dan počne plakati, a on nam pokazuje da mu ga damo u njegovo krilo, da vozi s njim. Znam da ćete misliti da nismo normalni, ali nismo. I dođemo glatko, bez ikakve gužve do zračne luke, dajemo mu 50 eura, kad frajer odjednom progovori engleski; “O, no, no, trefik trabl, mor euros…” . I damo mu još deset, neka ga voda nosi…Bila sam prije u Istanbulu, i njegov kaos mi je bio šarmantan, ova dva taksi prevaranta pokvarila su dojam. Morat ću mu dati još jednu šansu - opisala je nedavno Anja avanturu s taksistima iz Istanbula.

