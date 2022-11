Andrea Šušnjara o Talijanima: 'Gostoljubivi su, ali ne bih rekla da su bolji domaćini od nas'

Sredinom ove godine svjetskim medijima odjeknula je vijest kako će od početka 2023. jedna posebno lijepa destinacija naplaćivati ulaz. Radi se o Veneciji, jednom od najromantičnijih gradova, a razlog tome jest velik broj turista koji ovu ljepoticu previše opterećuju. Prije ove novine u Veneciju se uputila naša pjevačica Andrea Šušnjara (35) kojoj je posjet ovom gradu već neko vrijeme bila velika želja.

- Već dugo sam željela posjetiti Veneciju jer sam već nekoliko puta putovala na odmor u Italiju i evo napokon mi se i ta želja za Venecijom ostvarila - rekla nam je te dodala da je u gradu na vodi provela tri dana, a potom se uputila u Veronu gdje je provela još toliko. Andrea je na putovanje krenula osobnim automobilom iz Splita, a sam put, kako kaže, trajao je između šest i sedam sati. Na putovanju su joj se pridružili i prijatelji s kojima je isplanirala što će sve posjetiti i gdje će ići.

- Preferiram putovanja u privatnom angažmanu jer, kada idem na odmor, volim sama odlučivati o smještaju, slobodnom vremenu, kako ga provodim i o turističkom razgledavanju. Ne volim raspored ni presing - objašnjava pjevačica koja je bila smještena u samom centru grada.

Radilo se o malom hotelu u samom centru grada, u neposrednoj blizini Piazze San Marco.

- Hotel nije bio pretjerano luksuzan, ali je bio na izvrsnoj lokaciji i jako čist, što mi je zapravo i najbitnije - objašnjava Splićanka.

Ova lokacija omogućila joj je da, kako kaže, zaviri u svaki kutak Venecije.

- Pa moram priznati da sam zavirila u skoro svaki kutak Venecije koja se stvarno može propješačiti cijela za dan. Najviše su me oduševili manji trgovi, ulice, parkovi i mostovi koji nisu toliko razvikani poput Piazze Aan Marco, mosta Rialto ili Mosta uzdaha (Ponte dei Sospiri) - objašnjava svoje turističke doživljaje te dodaje da je cijeli grad uistinu impresivan, no da joj je u posebnom sjećanju ostala jedna lokacija.

Foto: Privatna arhiva

- U posebnom sjećanju mi je ostala Ca’ d’Oro koja je jedna od najljepših palača na Canal Grandeu. To je jedna od starijih venecijanskih palača - kaže te dodaje da će svakako pamtiti i vožnju gondolom na Canalu Grande i “zakutnim ulicama” gdje je stvarno doživjela kako se u Veneciji zapravo živi i kako se živjelo prije, kada nije bilo mostova koji spajaju sve te otočiće kopnenim putem. Posebno mjesto u Andreinu srcu zauzela je i talijanska kuhinja, a najviše su je oduševili restorani.

- Nezaobilazni prosecco s pogledom na venecijansku gotiku, mostove i gondole, to je zbilja doživljaj sam za sebe - kaže.

Jedna od najpoznatijih lokaciju u Veneciji je Trg svetog Marka kojim je Andrea prolazila svakog dana tijekom svog boravka.

- Zbilja je impresivan, kao i sama bazilika i Duždeva palača. U Veneciji na svakom koraku možeš vidjeti i doživjeti umjetnost i povijest. Svaki centimetar grada svjedoči o njegovoj bogatoj prošlosti - govori oduševljena pjevačica.

Jedna od većih atrakcija u gradu je most Rialto na kojem se okuplja velik broj ljudi, a njime je naravno prošetala i naša sugovornica.

- Osim što je prelijep, most Rialto privlači turiste i mlade ljude željne zabave kako po danu tako i po noći. Zapravo sva “žiža” se odvija upravo u tom dijelu grada, popularni barovi i restorani su smješteni upravo tu i rade nešto dulje nego u ostalim dijelovima Venecije - ispričala je.

Foto: Privatna arhiva

Mnogi uz Veneciju posjete i neke od okolnih otoka. Posebno poznati su Torcello, Burano i Murano koji je se ističe po svojoj proizvodnji stakla, no Andrea kaže da je ove izlete ostavila za svoj idući posjet. Ipak, ovim je lokacijama posvetila svoju pažnju.

- Kupila sam suvenire i nakit od murano stakla koji se tamo izrađuje i prodaje u Veneciji skoro na svakom uglu - objasnila je.

Pjevačica kaže i da se ona susrela s velikim gužvama koje su razlog planiranog uvođenja naplate ulaza u grad, a s nama je podijelila i kako je ona doskočila tom problemu.

- Svaki turist zna da, ako želi izbjeći gužve, mora ujutro rano ustati kako bi se izbjegli redovi i kako bi se mogla napraviti dobra fotka, a budući da ja nisam jutarnji tip, radije sam izabrala šetnje, obilaske i slikanje po noći - ispričala nam je.

Što se javnog prijevoza u Veneciji tiče, posebno ju je iznenadila jedna stvar. Radi se o vodenim autobusima kojima je vožnja, kako kaže, vrlo jednostavna i jeftina.

- Bilo mi je posebno zanimljivo, jer tu zaista vidiš lokalno stanovništvo koje svakodnevno odlazi tim raznim malim brodovima, vodenim autobusima, gondolama na posao, u školu, na fakultet što je nama pomalo čudno, njima je potpuno normalno i to mi je uvijek zanimljivo iskustvo na putovanjima.

Andrea nije propustila ni iskustvo vožnje gondolom, a ispričala nam je i jednu anegdotu koja joj se dogodila dok je čekala jedan od tih brodića.

- Jedna od smješnijih scena je bila možda situacija kada sam čekala gondolu. Naime, sve one meni lijepe bile su zauzete, a kada sam došla na red, došla je “najružnija” gondola od svih koje sam vidjela i u koju naravno nisam htjela ući. Gondolijer, koji je bio na redu za vožnju, “naganjao” nas je da u nju uđemo i dozivao na sav glas, a ja sam se sakrila u jednu sporednu uličicu dok nije našao nove “žrtve”. Kada je napokon otišao, vratila sam se i dočekala svoju “lijepu” gondolu - ispričala nam je pjevačica grupe Magazin kroz smijeh.

Splićanka se prisjetila i jedne neugodne anegdote koja ju je podsjetila na pravila kojih se moramo pridržavati.

- Jedna od onih neugodnih bilo je čekanje u redu za ulazak u Baziliku Svetog Marka, najmanje pola sata po najvećem suncu. Kada sam napokon dočekala da dođem do ulaza, rekli su mi da se ulazak u crkvu plaća, što me iznenadilo. Još me više iznenadilo što nisam mogla ući bez maske na licu te da su mi haljina i kaput iznad koljena, što nije adekvatno za ulazak. Naravno da sam odustala i odlučila posjetiti druge predivne crkve gdje se ulazi bez ikakvih problema i strogih pravila - ispričala je.

Foto: Privatna arhiva Andrea je o cijenama na ovoj prestižnoj destinaciji rekla da joj se čine puno skupljima nego u Hrvatskoj, odnosno pretjeranim.

- Međutim, kad si tamo, prihvatiš te cijene kao normalne. Naravno da se može ići u Veneciju i ostati u budžetu, ali to iziskuje bolje planiranje unaprijed. Ja sam spontana osoba i ne volim puno planirati, a i zbog prirode mog posla nikada ne znam puno unaprijed hoću li biti slobodna za put ili će mi “upasti” neki koncert - objašnjava te dodaje da ju je na početku iznenadilo što cijene u restoranima i kafićima na turistički poznatim lokacijama ovise o tome u kojem dijelu sjedite i za kojim stolom.

Talijanska kuhinja je jedna od najprepoznatljivijih u svijetu, a Andrea nam je već kazala da su je oduševili restorani. Sada nam je otkrila o kojima se točno radi, kao i koje jelo joj je favorit.

- Svaki dan sam istraživala i uživala u različitim jelima i restoranima, favoriti su naravno različiti sirevi, paste i vina. Najviše mi se svidjela jedna trattoria u blizini hotela, pored Piazze San Marca, Caffe Lavena, tik uz baziliku gdje se poslužuje kava i doručak uz predivan pogled, a najviše sam uživala ispijajući cappuccino u slatkom malom kafiću ispod mosta Rialto gdje su turisti otkrili super lokaciju za fotkanje pa je bilo zanimljivo gledati sve te ljude kako čekaju u redu da bi uhvatili svoje mjesto za fotku - ispričala je, a potom se osvrnula i na usporedbu gostoljubivosti Talijana i Hrvata.

- Gostoljubivi su, ali ne bih rekla da su Talijani bolji domaćini od nas. Mi želimo da nam se gosti i turisti vrate opet pa se samim tim i više trudimo oko njih. Venecija je svjetska destinacija i masovni je turizam, pa je i usluga po meni lošija - smatra.

Njezin omiljeni suvenir su podmetači za čaše, a kroz razgovor nam je objasnila razlog tome.

- Kad pijem kavu kod kuće tako uvijek imam uspomene na putovanja i gradove gdje sam bila - kaže ovoj malo drugačijoj navici, a podmetač koji uskoro želi dodati svojoj kolekciji je onaj iz New Yorku kamo bi voljela otputovati uskoro.

- Kroz ovih 12 godina s grupom Magazin proputovala sam stvarno puno i jako sam sretna zbog toga. Jedina mana je što, kada idemo poslovno, nemamo puno slobodnog vremena za razgledavanje, pa bih rekla da bih voljela otići opet u New York, ali privatno - otkrila je svoje želje te dodala da za sada u planu ima samo ona poslovna putovanja, dok će privatna na red doći iduće godine.

VIDEO Atmosfera i pjesma na ulicama Dohe