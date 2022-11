Poznat datum posljednjeg ispraćaja Saše Zalepugina, voditelja zbog kojeg su svi obožavali nedjelju

Vijest o odlasku legendarnog televizijskog voditelja Saše Zalepugina (91) jučer je rastužila medijsku scenu. Zalepugin je preminuo nakon više od mjesec dana borbe za život u KBC-u Dubrava gdje je bio hospitaliziran 16. listopada ove godine nakon što je u svom zagrebačkom stanu doživio moždani udar.

Od velikog voditelja obitelj, prijatelji i mnogobrojni štovatelji oprostit će se u četvrtak 1. prosinca na zagrebačkom Krematoriju, doznajemo iz kruga obitelji.

Zalepugin je bio najpoznatiji kao tvorac, urednik i voditelj zabavne TV-emisije "Nedjeljno popodne" koja je bila najpopularnija, najutjecajnija i najgledanija televizijska emisija u povijesti Jugoslavije. Emisija se emitirala od 1973. do 1985. godine na Radioteleviziji Zagreb na programu Jugoslavenske televizije i bila je to svojevrsni otklon od sadržaja "visoke kulture" koji su bili dominirali dotadašnjim televizijskim sadržajima. O emisiji je progovorio i u svom posljednjem velikom intervjuu koji je dao za Ekran u srpnju našem Toniju Volariću. - Nije takva mozaična emisija bila do tada neviđena forma u svijetu, ali odlučio sam prezentirati teme u prilozima koji nisu smjeli biti dulji od pet minuta. A za to je trebalo naći sugovornike koji će u tom vremenu biti u stanju reći što hoće. Važna je bila priprema intervjua, koliko sam samo puta morao sjesti s nekim profesorom ili doktorom i objasniti da me od svega o čemu bi oni nadugačko razgovarali zanima samo to i to. I kad sam uspio dobiti to da mi ljudi jednostavno i koncizno govore to što znaju i čime mogu fascinirati gledatelje, onda sam postigao to što sam htio - kazao je Saša.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Pred njegov je mikrofon stao i legendarni Frank Sinatra, čovjek poznat po tome da ne voli intervjue, no Saša nam je odao kako mu je to uspjelo: - Ja sam znao da je on veliki protivnik davanja intervjua jer su ga, kao što je danas poznato, novinari optuživali da surađuje s mafijom. Bio sam u Americi radeći emisiju o predsjedničkim izborima. Sprijateljio sam se s Hubertom Humphreyem (bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i kandidat za predsjednika, op. a.) i sedam dana proveo s njim u njegovu zrakoplovu. Tako sam ga i intervjuirao i pitao hoće li, postane li predsjednikom SAD-a, prekinuti rat u Vijetnamu. Bio je u šoku, ali i obećao je da će mi za nekoliko dana dati odgovor. I stvarno, nekoliko dana poslije u velikom studiju u San Franciscu imao je intervju i prvi put obećao da će, ako bude izabran za predsjednika, obustaviti rat u Vijetnamu. Kad je završio taj intervju, on izlazi iz studija, prilazi mi i pita me je li održao obećanje. A uz njega je stajao Sinatra, ja viknem snimatelju da okrene kameru prema njemu i Sinatri kažem da ga ne pitam kao slavnog pjevača, nego kao čovjeka i američkog građanina za koga će glasati i zašto. Nije mogao reći da ne želi reći i dulje mi je objašnjavao zašto će glasati za Humphreya i za Demokrate. Nakon toga su kolege novinari navaljivali da im dam tu izjavu, ali nisam i ta izjava postoji u arhivi HRT-a., odao je Zalepugin u svom posljednjem intervjuu za Večernji list. .



Svi koji su ga poznavali znali su da je, iako je uvijek bio zanimljiv ženama, prava ljubav njegovog života bila modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71) s kojom je bio gotovo tri desetljeća u braku, a iz prvog braka Saša ima dvojicu sinova - Sašu i Ivana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 08.08.2007., Hvar - Palmersova kolekcija donjeg rublja i kupacih kostima za 2008. predstavljena je u Hvaru na bazenu hotela Adriana, a za predstavljanje modela angazirane su poznate hrvatske manekenke. Sasa Zalepugin, Tihana Harapin Zalepugin. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

