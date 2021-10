Anđa Marić objavila fotku staru 23 godine, mnoge zapanjila sličnost sa sinom: 'Gašper je tvoja kopija'

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić (44) nedavno se vratila iz Meksika, a nakon brojnih fotografija s odmora sa svojim je pratiteljima na Instagramu odlučila podijeliti i neke iz arhive. Anđa je tako 'iskopala' stari album i u njemu pronašla fotografiju koja je nastala 1998. godine kada je Anđa imala samo 21. godinu. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Ispod fotografije odmah su uslijedili komentari njezinih pratitelja, a mnogi od njih zapanjila je sličnost Anđe i 17-godišnjeg sina Gašpera, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Primožom Dolničarom. "OMG Gašper", "Tvoj sin je tvoja kopija", "Koliko je tvoja beba slična tebi", samo su neki od komentara.

Inače, Anđa se nedavno vratila iz Meksika u kojem je provela tri tjedna, a na put je otišla na poziv prijateljice Courtney Runyon. Upoznale su se prije nekoliko mjeseci putem Facebooka, a njezina želja za životom Anđu je inspirirala da izađe iz svoje zone komfora i krene samostalno u avanturu kakvu prije ni sama nije mogla zamisliti.

Foto: Sara Vafa – U Meksiko sam otišla jer me Courtney inspirirala i puno naučila o životu poslije autoimune bolesti, o tome kako mogu živjeti i te kako imati lijep, bogat i zanimljiv život. Moje putovanje bilo je i susret sa samom sobom i ponovno upoznavanje sebe, ali i upoznavanje s mojom mentoricom življenja od koje sam puno toga naučila – kazala nam je tada Anđa. Na drugi kraj svijeta otišla je potpuno sama, a otkrila nam je i kako su na njezinu odluku reagirali članovi obitelji.

– Tati nisam rekla do zadnjeg dana jer me nije ni pitao kamo idem na more, a kad me je konačno nazvao da me pita kamo idem, rekla sam mu da idem na Cortezovo more. On je naravno odmah znao gdje je to i pitao me što će mi to, uz komentar da opet izvodim kerefeke. Poslije je u povjerenju rekao mom mlađem bratu da se nada da mi je ovo zadnje takvo putovanje pa mu je Zoltán rekao: “Samo se ti nadaj.” (smijeh). Sin Gašper bio je oduševljen, rekao mi je da je baš ponosan na mene –kazala nam je nedavno glazbenica.

Foto: Privatni album

