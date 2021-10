Tom Hardy bori se za ulogu koja će ga vinuti u vrh svjetske filmske industrije

Tom Hardy, bivši engleski model koji je postao glumac i producent vrlo je zanimljiva osoba. Njegova karijera na filmu započela je 2001. godine u životnoj dobi kada se završava s obrazovanjem i stječe se prvo zaposlenje i prve ambicije. To je dob od 24 godine, koju obilježavaju veće životne promjene: osamostaljenje, poslovni počeci, ambicije kojima se radosno posvećujemo i koje su potaknute životnim optimizmom i potragom za vlastitom srećom. Kod skromnog Toma koji voli raditi i zaraditi te je pun urođenog entuzijazma to je bio normalan slijed događaja. I odmah je bio zapažen. Kako i ne bi kada je zgodan i snažan, a lice mu je nenametljivo lijepo.

Koliko god glumio hladnoću, iz njegovih očiju proviruje dobrota i toplina. U obitelji, u školi, na studiju uvijek je dokazivao vlastitu vrijednost. Uvijek je više volio davati nego primati.

U njegovu odgoju dominantna je uloga žena iz djetinjstva, a posebno mjesto zauzima njegova majka. Ona je bila slikarica, umjetnica, a otac pisac. Taj odgoj je bio klasičan, pomalo strog i odlikovao se usađivanjem odgovornosti. U horoskopu je Tom Djevica pa mu sve je sve to prihvatljivo. S obzirom na to da mu je Mjesec u Vagi, na ljude djeluje opuštajuće, prijateljski, ugodno, a nikako kao filmska zvijezda. Kako je prisutan psihički obojen Pluton, to mu daje impulse za temperamentne scene u filmovima, koje jednog ugodnog mladića transformiraju u pravog borca, uz emocionalni naboj i osjećaj drame. Kombinacija Marsa, Jupitera i Urana daje mu izvrsnu fizičku energiju, spretnost, sportski duh, atraktivnost i muževnost. Takve osobine najbolje dolaze do izražaja u akcijskim scenama.

Foto: IPA/PIXSELL

Tom je dobitnik britanskih nagrada. Jednu od važnijih, priznanje za zvijezdu u usponu, primio je kada je imao 34 godine i tada je sve krenulo na jednoj višoj razini što se tiče priznanja i nagrada. Tom je vrlo prisutan u dramama i serijama koje se prikazuju na HBO-u i BBC-ju, kao i u franšizama najgledanijih filmova. Ženama je ipak najdraža njegova uloga u ljubavnoj akcijskoj komediji “This Means War”, u kojoj glumi mladog specijalca koji se s prijateljem nadmeće u pridobivanju naklonosti iste djevojke. Tu pokazuje svoju muževnost, stil i koliko je privlačan čak i kada je nespretan. Tom u privatnim odnosima voli ljude koji su mu lojalni i stabilni – u dobru i u zlu. Izbjegava one koji mijenjaju stavove i koji u njemu vide glumca, a ne osobu.

U mladim danima bio je vrlo nesiguran u ljubavi i zbog toga je često imao neke tajne veze sa starijim partnericama od kojih su neke bile u braku. Tražio je snažnu ženu, reklo bi se poput njegove mame. Kasnije voli žene koje imaju neki osobiti talent i koje ga oduševe svojom karizmom i svojom samostalnosti. Voli se boriti za ženu, a ne da je odmah osvoji. Emotivno je topla osoba, ali mu treba vremena da zadobije povjerenje i tada te emocije pokazuje na neodoljivi način, pokazujući osobi da je najvažnija na svijetu. U darivanju je također velikodušan ali samo kad je riječ o onima koje voli. Omogućuje im tada udoban život i poklanja vrlo skupe i kvalitetne poklone (zlato, dijamanti).

Naravno da poklon ima njegov pečat i trajne je vrijednosti, jer želi da ostane u srcu osobe koju dariva. Neptun i Merkur utječu na njegov smisao za pisanje, i to neobičnih fantastičnih scenarija, a talent je naslijedio od oca. Često su napisani dijalozi zbunjujući i teško razumljivi, krivo shvaćeni. No, to je intrigantno I dobro za marketing jer se pojašnjenja često pojavljuju u medijima plijeneći tako pozornost što povećava interes za film. Pred Hardyjem je novi životno i profesionalno razdoblje. Bori se za ulogu koja će ga vinuti u vrh svjetske filmske industrije. U početku neće izgledati da ju je dobio, ali će se iznenadne okolnosti posložiti u njegovu korist. Sasvim sigurno će dobiti i dio angažmana u scenariju. U 45. godini života takav glumac i muškarac spreman je upravo za ulogu svog života.