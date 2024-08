Amerikanac kojem su u Zagrebu izbušili gume odgovorio kritičarima: 'Ovo je za sve koji kažu da je namješteno'

Amerikanca Justusa Reida hrvatska je publika upoznala u emisiji Supertalent gdje je nastupio, ali pozornost mnogih osvojio je na društvenim mrežama svojim objavama obrada hrvatskih pjesama. Nakon što je dugo slušao našu glazbu odlučio se i bolje upoznati našu kulturu te se preselio i devet mjeseci živio u Europi. Justus je tijekom tih devet mjeseci, osim Hrvatske boravio i u drugim ex-Yu državama, a sve je to dokumentirao na društvenim mrežama. Nakon toga na neko se vrijeme vratio kući, no bez nas nije mogao te se ponovno uputio na ove prostore. Na svojim je društvenim mrežama nastavio dokumentirati sve što je prošao i uočio, a jučer je podijelio jednu negativnu stvar. Naime, Justusu je netko tijekom boravka u Zagrebu probušio gume.

- Osobi koja mi je probušila gume automobila ovdje u Zagrebu: Gadiš mi se! Ne znam jesi li to učinio zbog toga što si znao da je auto moj ili si vidio beogradske tablice... Možda si samo čudovište koje voli povrjeđivati ljude, ali obećajem ti... Imaš sreće što je to bio moj automobil, jer da se ovo dogodilo nekom od mojih susjeda, natjerao bih te da platiš na bilo koji način. Mogu si priuštiti popravak, ali ovo je mogao biti automobil nečije majke, siromašnog studenta ili umirovljenika s malom mirovinom... Sramotiš Hrvatsku! Putovao sam Bosnom, Srbijom, Bugarskom, doslovno u sve zemlje u okruženju u posljednjih šest mjeseci i bio sam u nebrojeno gradova i jedini grad u kojem sam se susreo s nasiljem je Zagreb.

Prije šest mjeseci uništili su mi drugi auto i sada ovo... Ljudi mi pokušavaju reći da je ovo najsigurnija zemlja u Europi, ali je izgleda to samo tako za njih. Ne za mene. Ne želim ogovarati Hrvatsku. Prelijepa je zemlja i Zagreb je nevjerojatan, ali ne mogu dopustiti da ovo samo tako prođe. Sviđa mi se biti ovdje, ali jednostavno nešto nije kako bi trebalo biti. Mislim da je ovo simptom mnogo većeg problema i mislim da nema veze sa mnom. Dublje je to nego što neki stranac može razumjeti, ali mogu reći ovo: Pazite jedni na druge, ponašajte se prema svima s poštovanjem i bunite se protiv mržnje i dekonstrukcije - rekao je ljuti Reid dok je pokazivao kako mu izgleda automobil. U komentarima je dobio i puno podrške te osude ovog čina. No, ovo je postala i jedna od glavnih tema, a mnogi su imali i negativne komentare na njegov video. Upravo zato, Reid se ponovno danas oglasio.

"Da bude jasno. Za sve one koji misle da je ovo namješteno. Saznao sam što se dogodilo večer prije nego što sam objavio. Parkirao sam automobil kod prijatelja i on mi je poslao poruku. Došao sam sljedeće jutro i objavio video kad sam potvrdio da se radi o vandalizmu", napisao je Reid na Instagram Storyju. Potom je objavio prepisku poruka s prijateljem koji mu je napisao da je došao na parking ispred zgrade u noćnim satima i vidio da mu je netko probušio gume. Poslao mu je i fotografiju automobila.

"Ne želim više pričati o ovome. Nadam se da može nešto dobro proizaći iz svega i da se ovako nešto više neće dogoditi. Hvala svima koji su me podržali", dodao je Reid.

Podsjetimo, Reid je prije povratka u Ameriku napisao ponešto o svakoj zemlji koju je posjetio. Kod Hrvatske je istaknuo more. - Hrvatska ima obalu i prvo je mjesto koje bih preporučio za kratki ljetni odmor. Split, Dubrovnik i Murter su prekrasni, Zagreb je odlično mjesto za posao. Imao sam nekoliko problema, ali sada smo ok - rekao je Justus. Kod Bosne i Hercegovine pohvalio je hranu, Slovenija ga podsjeća na Ameriku, za Srbiju je rekao da ima veliku povijest, a u Makedoniji je, kaže, doživio "kulturni šok".

Problem koji spominje jest kada je došao u Zagreb sa srpskim tablicama pa mu je netko skinuo registarske oznake i izgrebao automobil ključevima.

Inače, nedavno je Reid snimio i obradu jedne pjesme koja je dugo vremena bila na prvom mjestu Billboardove ljestvice za Hrvatsku. Radi se o pjesmi 'Mamma Mia' triljskog repera Grše. - Hrvatice su zaluđene ovom pjesmom. Ostavljaju mi poruke na autu, šalju mi poruke cijelo vrijeme i traže da zapjevam ovu pjesmu. Dobro. - rekao je na početku videa koji je podijelio na društvenim mrežama te nastavio pjevati poznate stihove. U njegovom pothvatu pridružili su mu se i prijatelji. U opisu je označio i repera te mu poručio da mu se javi.

Tiktoker je ranije i napisao pjesmu za Novaka Đokovića te je otputovao u New York na US Open s nadom kako će sresti slavnog tenisača iz Srbije i uživo mu otpjevati pjesmu. Kada je došao u New York pjesmu je objavio na TikToku u nadi da će je Novak primijetiti i to se zbilja i dogodilo te je Novak vidio njegov video na ovoj društvenoj mreži, kao i 1.2 milijuna ostalih Justinovih obožavatelja. Nakon Đokovićevog meča Justin se susreo s Novakom i otpjevao mu je pjesmu koja se tenisaču jako svidjela i rekao je kako moraju dogovoriti susret u Srbiji te će tada pjesmu otpjevati uz pratnju gitare.

