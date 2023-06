Američki političar iznio uznemirujuće tvrdnje protiv Megan Fox: 'To je čisto nasilje nad djecom'

Američki glumac i zvijezda serije "Beverly Hills 90210" Brian Austin Green komentirao je uznemirujuće tvrdnje da njegova bivša supruga, glumica Megan Fox prisiljava njihove sinove da nose odjeću za djevojčice koje je iznio američki političar Robby Starbuck na Twitteru prošlog tjedna. Starbuck je objavio fotografiju dječaka i Megan te izjavio da je svjedočio kako je dvoje djece bivših supružnika govorilo da ih je mama prisiljavala da nose odjeću za djevojčice dok ih je njihova dadilja pokušavala utješiti.

- Ovo su sinovi Megan Fox. Živjeli smo u istom susjedstvu i moja djeca su se ponekad igrala s njima u parku. Vidio sam dvojicu njezinih sinova potpuno slomljene kako govore da ih majka tjera da nose žensku odjeću. Njihova dadilja koja je bila s njima, pokušala ih je utješiti. To je čisto nasilje nad djecom. Molite se za njih - napisao je republikanac na Twitteru, a cijelu objavu možete pogledati OVDJE.

Potom je dodao:

- Evo još konteksta. To je bilo prije pet godina i oni su bili mlađi nego su to na ovoj fotografiji. Bilo je tu još svjedoka, poput dadilje koja ih je čula kako ovo govore - rekao je te dodao da je cijela situacija čudna te da je bilo očito kako dječaci nisu bili sretni oko toga.

- Nisam ovo ispričao javno jer su djeca bila mala i mislio sam da će to prestati, a nakon toga smo se mi preselili. Ovog tjedna sam vidio ovu fotografiju kako kruži internetom i stvarno je tužno da to nije stalo, a ništa nismo mogli učiniti u Kaliforniji - napisao je, pa se osvrnuo i na komentare koje je dobio koji govore kako samo jedno Meganino dijete nosi haljine i suknje.

Foto: Profimedia

- To nije točno. Pogledajte ovdje - napisao je uz novu fotografiju.

Na sve je prvo reagirala Megan na društvenim mrežama. Ona je istaknula da mu nije željela odgovarati, ali da je primorana reagirati. Prva je istaknula da nije u redu što u svojim promicanjima politika koristi maloljetnike.

- Korištenje spolnog identiteta moje djece za privlačenje pažnje u tvojoj političkoj kampanji stavilo te je na pogrešnu stranu svemira - napisala je.

Nakon što joj je Starbuck ponovno odgovorio te kazao kako nem kampanju te da je samo zabrinut za njezinu djecu, ona više nije odgovarala. Nakon toga se oglasio i otac djece.

- To je potpuno lažna priča. Postoji samo nekoliko ljudi u njihovom svijetu koji zapravo mogu provjeriti je li ovakva priča istinita ili nije, a ja vam mogu reći s apsolutnom sigurnošću da nije. Osoba koja tvrdi da je to istina savršen je primjer nekoga sa sebičnim motivima koji ne mari za negativan utjecaj na odnos roditelja i djeteta - izjavio je Brian za TMZ.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Brian i Megan, koji su se razveli u svibnju 2020. godine, imaju sina Noaha (10), Bodhija (9) i Journeyja (6), a on ima i sina Kassiusa Lijaha Marcil-Greena (21) iz prošle veze s Vanessom Marcil te 11-mjesečnog dječaka Zanea Walkera kojeg je dobio sa zaručnicom Sharnom Burgess.

Megan je 2019. godine izjavila da njezina najstarijeg sina nije briga što ga ismijavaju jer nosi haljine u školu i to nakon što je u nekoliko navrata snimljen u istima.

- On dizajnira, crta outfite. Jako je talentiran, ali još uvijek ima šest godina. On stvarno voli modu i on je taj, koji ponekad sam obuće haljine i voli iz nositi. I šaljem ga u stvarno liberalnu školu, ali čak i ovdje u Kaliforniji, još uvijek ima malih dječaka koji govore stvari poput: "Dječaci ne nose haljine" ili "Dječaci ne nose ružičasto. Pokušavam ga naučiti da bude samouvjeren bez obzira na to što netko drugi kaže - pojasnila je Megan za The Talk.

VIDEO Paradžiković opisala avanturu koju je prošla: 'Ostala sam bez benzina, pa shvatila da nemam novčanik'