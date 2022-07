Ambalaža je ono što čini razliku, a glavni zadatak je stvoriti nezaboravan uvod u priču brenda

Često možemo čuti tvrdnju kako pakiranje prodaje proizvod. No je li zaista tako? Nije li važnije kakav je proizvod? Iako se često kaže kako stvari ne bismo trebali suditi po njihovom izgledu, u svakodnevnom životu veliku pažnju posvećujemo upravo prvim dojmovima i nerijetko sudimo na temelju njih. Jednostavno, u svijetu gdje su prvi dojmovi izrazito bitni, ambalaža proizvoda jednako je bitna kao i on sam jer, bez obzira na to koliko je proizvod dobar, loš dizajn ambalaže smanjuje prodaju.



Glavni zadatak dizajna ambalaže je stvoriti nezaboravan uvod u priču brenda koji će potom pratiti i kvaliteta samog proizvoda. Dobar dizajn prodaje proizvod, privlači kupce te je puno više od papirnate vrećice ili kartonske kutije u kojoj se nalazi, radi se o iznimno moćnom marketinškom alatu koji čini razliku.