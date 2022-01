Neutješna Akijeva kći oprostila se od oca: 'Begaj tata jer im je dosadno gore bez tebe'

Smrt legendarnog frontmena Parnog Valjka Akija Rahimovskog koja nas je sve iznenadila u subotu 22. siječnja u tuzi, boli i nevjerici ostavila je Hrvatsku, ali i cijelu regiju. Iako su mnogi tužni što nisu bili u mogućnosti doći na posljednji ispraćaj u 15 sati u četvrtak na zagrebačkom Mirogoju u Aleji velikana, ispoštovali su želju menadžmenta benda, ali i situaciju s koronavirusom i počast glazbeniku odali kod Zdenca života ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta.

Zbog svega posljednji ispraćaj održava se u krugu obitelji i prijatelja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 27.01.2022., Zagreb - Posljednji ispracaj legendarnog pjevaca Akija Rahimovskog na zagrebackom Mirogoju u Aleji velikana. Photo: Igor Soban/PIXSELL

I prije 15 sati u Aleju velikana stizali su prijatelji. Među prvima su stigli, osim obitelji supruge, sina članovi benda s Huseinom Hasanefendićem Husom, potom Gibonni, Nikša Bratoš, Dino Jelusić, Neno Belan, Nina Badrić, Marijan Brkić, Jurica Pađen, i drugi..

Odmah na početku s teškim riječima okupljenima se obratio Hus koji nije mogao suzdržati suze.

- Stalno mislim dal' je moglo bit' drugačije.. Aki je bio u najboljem smislu te riječi - klaun, bio je sve što je trebalo, davao je sebe nesebično. Kad je pjevao s tugom, svi smo tugovali, kad je pjevao sa srećom, svi smo bili sretni. Sad mi je duša pusta k'o stanica jer nema putnika, Sad radovi stoje jer više nema kog'. Putovali smo dugo prijatelju i bez stajanja. Teško mi je. Nadam se samo da je spokojan. Nadam se da je našao mir ako je mir to što je tražio - kazao je u suzama Hus.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 27.01.2022., Zagreb - Posljednji ispracaj legendarnog pjevaca Akija Rahimovskog na zagrebackom Mirogoju u Aleji velikana. Photo: Igor Soban/PIXSELL

- Onima koji su ga poznavali i fanovima Nikada, ali baš nikada o nikome nije rekao niti jednu ružnu riječ. To mogu samo veliki ljudi, a takvih nema puno na svijetu. A kako ti moj Aki među takvim velikima. Jednostavno, zbog ljubavi. Bog je tako htio i on je zna najbolje. Volim te mali, o Burki, o moj Aki - kazao je Akijev prijatelj.

- Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao - jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg treba kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti tata što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj tata jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te tata. - kazala je u suzama kći Dina Rahimovski.

Ispred Akijeva odara stoji posveta sa stihovima "Tužna je naša ulica otkad nisi tu... Jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju", iz pjesme Parnog valjka "Moja je pjesma lagana".

Točno u 15 sati posljednjem ispraćaju su se pridružile i radijske postaje, točnije njih 150 diljem regije, na kojima se emitirala pjesma pod imenom "Ponovo" — posljednja pjesma koju je Aki otpjevao.

Službena komemoracija održat će se u petak 28. siječnja u 11 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu za najuži krug kolega i prijatelja.

Tjedan opraštanja

Još od utorka brojni obožavatelji, ali i prijatelji, posjećuju Zdenac života kod zagrebačkog HNK kako bi zapalili svijeću, ostavili cvijeće ili svoju posvetu voljenom pjevaču. Kod plakata posvećenom njemu, među prvima je stigao i član Parnog valjda Husein Hasanefendić Hus, kao i ostali prijatelji. Ostavljali su svijeće, cvijeće i poruke voljenom pjevaču. Na jednoj takvoj pokraj cvijeća pisalo je: "AKI, R.I.P." i potom stih iz pjesme Parnog Valjka "Kada me dotakne". S velikom tugom od legendarnog glazbenika opraštala se i regija. Od njega se tužnim riječima oprostio i srpski pjevač Nikola Rokvić, popularni pjevač iz BiH Željko Samardžić, bosanskohercegovački glazbenik Amel Ćurić, član benda Bajaga i instruktori Momčilo Bajagić-Bajaga, koji je i kreativno surađivao s Akijem i "Valjkom" tijekom osamdesetih. Obožavatelji u Skopju, glavnom gradu Makedonije, u srijedu su pjevali za Akija. Na Trgu Plostad obožavatelji su počeli paliti svijeće i opraštati se uz neke od najpoznatijih njegovih pjesama. Postavili su i veliki plakat s Akijevom fotografijom ispred koje je postavljen stol s knjigom žalosti gdje su mnogi obožavatelji upisavali svoje oproštajne poruke preminulom glazbeniku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 25.01.2022., Zagreb - Kod Zdenca zivota ispred HNK clanovi Parnog Valjka pozvali su obozavatelje da ostave cvijece i upale svijece za Akija Rahimovskog sto su mnogi i ucinili. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz izvora bliskih bendu doznali smo u subotu kako su mu par dana pred smrt operacijom ugradili četiri stenta u jednoj zagrebačkoj klinici. Svi oko njega vjerovali su kako je to kraj ozbiljnim zdravstvenim problemima. Aki se stoga i vratio u Sloveniju, no sudbina je, nažalost, odlučila drukčije i umro je u slovenskom Novom Mestu nakon što mu je pozlilo u šetnji sa suprugom. Uzrok smrti još nije službeno poznat, no poznato je da je Aki i ranije imao zdravstvenih problema.

Najuspješnija rock grupa

Aki Rahimovski bio je jedan od najpoznatijih i najprepoznatljivijih pjevača domaće pop scene. Uz Željka Bebeka radi se o vjerojatno najpopularnijem vokalu domaće glazbe čija je instantna prepoznatljivost bila zaštitni znak Parnog valjka, grupe čiji je bio član 47 godina. Kad ste čuli Akija kako pjeva, više nije bilo bitno o kojoj se pjesmi radi, jer, Rahimovski ih je posvajao i svojom vokalnom interpretacijom činio "svojima", što je odlika najboljih vokala. Upravo ovog ožujka trebao je s Parnim valjkom nastupiti na velikom koncertu u Areni Zagreb, za koji su već prije dvije godine rasprodali veliki dio ulaznica, ali je zbog pandemije koncert premješten na početak 2022.

Foto: Promo Parni valjak

Rođen u Nišu 1955., s obitelji se ubrzo preselio u Skoplje i sa sedam godina krenuo u glazbenu školu, odsjek klavir i pjevanje. Rahimovski je u Parni valjak ušao 1975. godine i ostao sve do danas. Prethodno član makedonske skupine Tor, na Boom festivalu zapazio ga je menadžer Vladimir Mihaljek Miha i doveo u Valjak, koji se usprkos dva manje uspješna nastupna albuma "Dođite na show" i "Glavom kroz zid" od početka profilirao kao visokoprofesionalna koncertna jedinica, i tu odliku zadržao tijekom svih godina duge karijere. Godine 1979. i albumom "Gradske priče", Hus Hasanefendić napokon pronalazi dobitnu kombinaciju i autorski potpisuje prijeloman album Valjka, na kojemu Rahimovski postaje i prvim interpretom snimljenih Štulićevih pjesama ("Jablan"), da bi već na idućem "Vruće igre" otpjevao i Štulićevu "Kad Miki kaže da se boji". No, ključ uspjeha bile su prije svega Husove pjesme kojima je Valjak idućim albumima "Vrijeme je na našoj strani", "Glavnom ulicom" i "Uhvati ritam" postao najuspješnija zagrebačka rock grupa i konkurent za poziciju najvećih na tadašnjoj jugoslavenskoj rock sceni.

Obitelj, prijatelji, glazbenici i obožavatelji jednostavno ne mogu vjerovati da ga više nema. No, zato će njegove pjesme uz koje smo odrastali, pjevali, ljubili, grlili i plakali, ostati zauvijek.

VIDEO>>Aki je odmalena bio u glazbi: Sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu, a 70-ih upoznao Husa i Juricu Pađena