4 tenora se prisjetili svojih početaka, Đani otkrio: 'S Goranom Višnjićem sam igrao u predstavi, on je postao faca'

Ove godine slave desetljeće zajedničkog djelovanja, a tim su povodom gostovali u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u. Njihove izvedbe priskrbile su im brojne nagrade i nastupe u prestižnim dvoranama koje ne prestaju puniti, a slušatelje su dodatno osvojili prisjećanjem na svoje početke, zabavnim anegdotama i otkrivanjem planova za budućnost.

Kada se u radijskom studiju okupe 4 Tenora, jedno je sigurno – slušatelje očekuje večer ispunjena smijehom, spontanim komentarima i glazbenim poslasticama. Voditelj Alen Bičević to je odmah osjetio – i bio potpuno u pravu. Đani, Vladimir, Filip i Marko otvoreno su govorili o svojoj karijeri, izazovima i nezaboravnim trenucima, a svojom duhovitošću gotovo do suza nasmijali i voditelja i slušatelje.

Već od samog početka bilo je jasno da će emisija biti ispunjena šalama i opuštenom atmosferom:

„Imam jako, jako veliku tremu.“ „Zašto imaš tremu?“ „Pa zato kad moram pripovijedati puno, a ništa ne znam.“ – našalio se Vlado.

Na pitanje kako su završili u glazbi, Đani se prisjetio svog nesvakidašnjeg puta: „Došao sam studirati biologiju, a završio na kazališnim daskama. Od pjevanja u klapi do prvog profesionalnog angažmana u rock-operi Jesus Christ Superstar.“ Dodao je i jednu anegdotu iz mladih dana: „Sa 13 godina igrao sam u kazalištu s Goranom Višnjićem u Šibeniku, i to u predstavi San ljetne noći. On je nastavio dalje, postao svjetska faca, a ja sam bauljao i glavinjao anarhoidnim bespućima. Eto, svatko je našao svoj put!“

Marko je pak podijelio neobičnu priču o svom pjevačkom početku: „Na brodu sam čistio skladišta, slušao glazbu na slušalice i nesvjesno na glas pjevao Pavarottija. Dečki su me slušali, ali otkrili su mi to tek kada sam se iskrcao. Rekli su mi da su uživali u mojim izvedbama i upravo su mi oni poslužili kao motivacija.“ Voditelju Alenu priznali su kako, kao i u svakom bendu, ponekad dolazi do nesuglasica, ali se brzo nađu na istoj valnoj duljini. „Da li se svađamo? Da, stalno! Ali svak' sa samim sobom.“ Smijeh se nastavio i na temu njihovih putovanja: „Kako putujemo? Svaki svojim autom. Tako izbjegnemo svađe – bar dok ne stignemo na odredište!“ – dodao je Đani.

Filip je otkrio kako je na njihovim koncertima u Zagrebu gotovo uvijek ista, vjerna publika, što im predstavlja poseban izazov: „Lisinski nam je svake godine poseban izazov. Teško je uvijek iznenaditi publiku, ali dajemo sve od sebe. Čini nam se da su zadovoljni – čim se iznova vraćaju!“

Naravno, tema su bili i budući planovi: „Evo, ja bih volio da napravimo koncert u pulskoj Areni! Manje od toga ne prihvaćamo!“ – rekao je Filip kroz smijeh. Kad je došlo pitanje tko može otpjevati najviši ton, svi su se nasmijali i bez puno razmišljanja pokazali na Filipa: „Filip može! On najmanje priča, najmanje se troši.“ – zaključio je Peco.

A kada su morali otkriti tko je među njima najemotivniji, opet su svi prstom uprli u Filipa, koji je podijelio dojmljiv trenutak s koncerta: „Nakon izvedbe Ostala si uvijek ista, prišla mi je gospođa i rekla da je ta pjesma posvećena njezinoj majci... Potom me odvela do kuće u kojoj je njezina majka živjela, pokazujući mi uspomene i obiteljsku priču vezanu uz tu pjesmu. Takve priče pamtim za cijeli život.“

Osim što osvajaju dvorane svojim glasovima, 4 Tenora majstori su improvizacije i spontanosti. Marko je podijelio jednu anegdotu s nastupa: „Publika je bila oduševljena, a ja sam se okrenuo prema čovjeku u prvom redu koji je sve snimao i rekao: 'Oprostite, je li vam to mobitel spojen na pacemaker, pa vam toliko traje baterija?'“ Uz brojne koncerte, pripremaju i novu pjesmu, a ekskluzivno su otkrili i ponešto o njoj:

„Ekskluzivno – pjesma je gotova! Mirek Buljan nam je napisao prekrasnu skladbu, ali kad mi to otpjevamo, uništimo svaki žanr.“ – našalio se Peco. Kako i priliči tenorima, emisiju su zaključili pjesmom – i to ne jednom. Dodatno su upregnuli i voditelja Alena, koji se, u šali, ponudio kao potencijalna zamjena ako se netko od tenora odluči za solo karijeru:

„Samo me strah hoću li proći audiciju.“ – zaključio je Alen.

