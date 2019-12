Škoro će sada biti opasniji HDZ-u nego da je na Pantovčaku

Pobjeda HDZ-a, za dlaku, ali ipak pobjeda nad Miroslavom Škorom već se u izbornoj noći pretvorila u potencijalnu Pirovu pobjedu. Kolinda Grabar-Kitarović u drugom krugu izbora za Pantovčak ne može pobijediti ako joj glasove ne daju glasači Miroslava Škore. Što će on u tom smislu raditi, vrlo je jasno rekao u govoru nakon što je izgubio utrku za Pantovčak. Pomalo apsurdno, to mu je bio najliderskiji i najbolji govor u cijeloj kampanji, a došao je eto prekasno, kada je izgubio utrku.

Škoro sada računa na izboreni golemi politički potencijal i sigurno kreće u gradnju nove političke platforme za suvereniste i domoljube koji su se razočarali u Plenkovićev HDZ. Ili u njega nikad nisu niti vjerovali. Tih na desnici koji žele promjene, izmjereno je u najboljoj anketi, izborima, ima oko 25 posto, četvrtina biračkog tijela. To jest potencijal kojeg se Škoro ne želi odreći i krenuti u političku penziju, nego je odmah napadom na aktualnu vlast i njezinu korumpiranost pokazao da su mu sljedeći cilj parlamentarni izbori, gdje će opet konkurirati HDZ-u.

VIDEO Rezultati predsjedničkih izbora

Slijedom te pokazane logike, jasno je da Škoro niti želi, niti može savjetovati svojim biračima da glas daju Grabar-Kitarović protiv Zorana Milanovića. Oni su njemu i njegovim suverenistima uostalom baš jednaki, tako da neće vrijediti svjetonazorski zov hadezeovaca na “zajedništvo u borbi protiv komunjara”. Čime će, pak vrh HDZ-a pokušati privoljeti i pokušati dobiti Škorine glasače na svoju stranu?

Zovom protiv nekakvog povratka “komunizma” neće baš ići. Laskanje Škori poput onog Milijana Brkića Vase, da je ostvario dobar rezultat, opet zvuči neuvjerljivo. Brkić je, naime, unatoč očekivanjima Škorinih da će stajati po strani, u zadnjih par tjedana kampanje ipak pokrenuo HDZ-ov stranački mehanizam u zemlji i inozemstvu i to je bilo odlučujuće i za ovu pobjedu Grabar-Kitarović. Ostao je vjeran vojnik partije, a zaštitio tim rezultatom i Plenkovića i sve one koji su se godinu dana trudili da Brkića potpuno izbrišu sa svih pozicija i iz stranke. Brkić je, dakle odlučno pridonio uništavanju Škorinih ambicija oko Pantovčaka, pa je jasno da će i ubuduće raditi protiv jačanja Škorine političke opcije koja je konkurent HDZ-u i obraća se i nadalje istoj biračkoj skupini.

Glasači Škore u drugom krugu imaju tri mogućnosti, da bojkotiraju izbore, što automatski ide na ruku Milanoviću. Da izađu na izbore i glasaju za Grabar-Kitarović, te da izađu i glasaju protiv nje, dakle za Milanovića. U svakom slučaju potpuno su nerealne one računice da HDZ u džepu već ima onih 24,5 posto glasova koje je osvojio Škoro. Vjerojatnije je da mogu računati tek na dio tih glasova iz Škorinog bunara. Puno zavisi i od stila HDZ-ove kampanje u nastavku.

Škorine birače Grabar-Kitarović, Plenković i ostali iz vrha HDZ-a jako iritiraju i ako oni nastave voditi kampanju i nekako ne “sakriju”, što manje spominju Grabar-Kitarović, HDZ može samo sanjati njihove glasove na svom kontu. Pomalo ironično, HDZ i njihova kandidatkinja i dalje su u opasnosti. Pobijedili su Škoru, ali to bi moglo na vlast dovesti - Milanovića! Škoro pak ne treba žaliti što mu je za dva postotna poena pobjegla šansa da postane hrvatski predsjednik. Uspio je pobrati oko 470.000 glasova, a to je bolje od utjehe, to je ulog za budućnost.