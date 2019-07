Sada je sve na zemljama članicama schengenske zone

Nikakvog čekanja na graničnim prijelazima iz Slovenije i Mađarske. Putnici ne moraju izaći iz zrakoplova na letu iz Rima u Zagreb preko Splita da bi prešli granicu u Splitu i vratili se u isti zrakoplov. Silazak s trajekata koji dolaze iz Italije u neku hrvatsku luku isti je kao kada se silazi s trajekta koji je u Split došao, primjerice, iz Supetra. Da ste automobilom stigli u Mađarsku ili Sloveniju, vidjet ćete samo po cestovnim oznakama. To sam prvi put doživio na prelasku iz Njemačke u Belgiju i iz Belgije u Francusku 1986. i činilo mi se kao znanstvena fantastika.

U tzv. zoni Schengen nalazi se 26 zemalja, od kojih su 22 iz Europske unije. Unutar Schengena nisu Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i Cipar. Hrvatska će biti prva od te četiri države koje će biti unutar te zone bez granica. U Schengenu su još Island, Norveška, Švicarska i Lihtenštajn uz Kneževinu Monako (zahvaljujući Francuskoj), isto kao što su i Vatikan i San Marino preko Italije. Dakle, ukupno 29 zemalja je u Schengenu.

Najteže je dobiti zeleno svjetlo stručne komisije koja kontrolira sve kopnene, zračne i pomorske prijelaze. U Bruxellesu sam prije dvije godine razgovarao s nekim članovima tehničke komisije koja je obilazila Hrvatsku. Kazali su kako su iznijeli neke primjedbe, primjerice da se u jednoj zračnoj luci (novoj u Zagrebu) putnici mogu “susresti” s drugim putnicima koji ne moraju prelaziti granicu. Zapravo jedan putnik je mogao drugome preko plastične ograde, istina visoke, ali ne dovoljno, dobaciti putovnicu. To je samo primjer na što se sve gledalo. EK je sada dao zeleno Hrvatskoj, a sada ulazak mora posebno odobriti svaka zemlja Schengenske zone. Bi li nam neka država mogla blokirati ulazak? Vetom su prijetile Mađarska i Slovenije, ali to je bilo u vrijeme balkanske izbjegličke krize. Sloveniji se ne bi isplatilo postavljati veto jer bi ulaskom Hrvatske oslobodila svoju granicu kontrole. Isto je i s Mađarskom. No, često političari ne misle o onome što je praktičnije, već o onome kakav će odjek izazvati kod birača. Pa je sve moguće