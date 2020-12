Nogalu sud dao za pravo i pokazao kako politika gazi javni interes

Uoči lanjskoga Božića doktor Boro Nogalo plakao je pokušavajući sebi i drugima objasniti razloge zbog kojih je došlo do njegove ekspresne smjene s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Ovaj Božić mogao bi zaplakati od sreće. Dobio je najbolji mogući dar: Općinski radni sud u Zagrebu odlučio je da je njegova smjena bila protuzakonita i nalaže da se Boru Nogala vrati na mjesto ravnatelja bolnice!

Presuda je prvostupanjska i na nju će se strukture koje su smjenu isforsirale zasigurno žaliti. Međutim, odluka koja uviđa da nema zakonskog uporišta za smjenu doktora kojeg je voljela cijela bolnica, i osoblje i pacijenti, ili bar roditelji pacijenata, ukazuje na školski primjer brutalne primitivne politike koja zbog svojih interesa gazi struku i ne mari za javni interes. Jer, u javnom interesu sigurno nije uzbunjivanje pacijenata, u ovom slučaju djece s respiratornim teškoćama, astmom i alergijama i njihovih roditelja. Oni su se mjesecima zgražali i očajavali nad događanjima na Srebrnjaku.

Nije u javnom interesu ni kada stručnjaci zbog politički diktiranih poteza uprave napuštaju bolnicu jer ona više nije kvalitetno radno okruženje u kakvom su navikli raditi. Kad se sobe u kojima mogu noćiti roditelji s bolesnom djecom pretvaraju u urede za širenje birokracije, također se šteti građanima.

VIDEO Boro Nogalo o odluci o udaljavanju s radnog mjesta

Nipošto im nije na korist kad se suspendira pedijatar, dok u zemlji kronično pedijatara nedostaje, a pogotovo u vrijeme pandemije u kojoj su djeca s dišnim teškoćama rizična skupina. Nogala je, naime, nova uprava u studenom suspendirala zbog cijepanja javne nabave – odluke koju je potpisala upravo glavna izvršiteljica Nogalove profesionalne egzekucije. A definitivno nije u interesu svih nas koji punimo gradski proračun kad se iz tog proračuna troši u maniri poludjelog milijunaša.

Ova presuda nalaže isplatu ukamaćenog iznosa parničnih troškova koji iznose 2500 kuna, ali to je kap u moru nepreglednih i često prikrivenih troškova koje Zagrepčanima njihova gradska uprava podnosi na naplatu. Sam je Nogalo podnio više tužbi vezanih za bizarna događanja na Srebrnjaku. Koliko je drugih tužbi, naraslih troškovnika i ostalih načina na koje se nemilo troše milijuni poreznih obveznika, teško je pobrojiti. Ako sad sjednu i počnu računati, Zagrepčani bi do svibnja i to mogli zbrojiti.