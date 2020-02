'Ako se ne vratimo na daytonske pozicije, na proljeće iduće godine neće biti BiH'

Na dogovoreni intervju za BiH izdanje Večernjeg lista srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik došao je izravno sa sastanka na kojem su svi srpski politički predstavnici donijeli zaključak da neće sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka na državnoj razini dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH, a u kojem više neće biti stranaca. Takva odluka uslijedila je nakon zadnje presude Ustavnog suda BiH kojom je ustanovljeno da je suprotan Ustavu BiH članak 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS-a kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište, koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske.

– Tendenciozno se u Ustavnom sudu BiH donose protudaytonske odluke protiv Republike Srpske i srpskog naroda. Odlučili smo obustaviti odlučivanje o svim odlukama u zajedničkim institucijama dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH u kojem više neće biti stranci. Narodna skupština u ponedjeljak će donijeti taj zaključak i o tome smo postigli konsenzus, a to je važno – ističe Dodik na početku intervjua, osvrćući se na zaključke sa spomenutog sastanka u Palači Republike Srpske

Što očekujete da će se postići takvom odlukom?

Što god oni napravili, sad moraju znati da su postavili startnu poziciju za samostalnost Republike Srpske. Mi to nećemo dopustiti, ovo je crvena linija koja je prijeđena. Ustav BiH jasno je i izričito propisao nadležnosti BiH, a nigdje ne piše da je imovina u toj nadležnosti. I Ustavni sud BiH, promovirajući politike Bošnjaka, odnosno političkog Sarajeva o centralizaciji BiH, bez bilo kakvog ustavnog uporišta donosi takve odluke. Zašto bismo onda mi ovdje čekali bilo što. Dakle, ako se neće regulirati to pitanje i ako nećete da spriječimo bilo kakvu negativnu praksu kršenja Ustava BiH, mi znamo odgovoriti. Ono što je do sada radio OHR kršeći Ustav, sad radi Ustavni sud BiH. I još nam kažu da takav okupatorski, dekadentni Ustavni sud treba biti poštovan. Naravno da neće biti poštovan i da se njegove odluke ovdje neće provoditi. Mi ćemo provoditi svoje odluke koje smo donijeli. I ne očekujemo da se međunarodna zajednica tu petlja, kao što se nije petljala ni u donošenje nezakonitih odluka Ustavnog suda BiH. Od njih se ovdje stvara božanstvo, a ja sam slušao prije nekoliko mjeseci u Sarajevu kako oni plaćaju suce Ustavnog suda, daju im novac. Ja nemam dokaze za to, ali postoji priča u Sarajevu o tome. I onda se donese ovakva odluka i što drugo misliti nego da je tako.

Često naglašavate da je politika međunarodne zajednice u BiH pogrešna i tvrdite da su oni ovdje glavni faktor koji sve remeti.

Oni trebaju otići odavde da bi ovo profunkcioniralo. Pa Bošnjacima bi prvima to trebalo biti u interesu. Ne treba sumnjati u to da ćemo mi napraviti ono što smo rekli. Mi ćemo doći do faze kad ćemo reći “doviđenja i sretan put”.

Republika Srpska nakon izbora među prvima je formirala vlast, ali imamo problem oko uspostave drugih razina vlasti pa se pojavio i problem s određivanjem članova Vijeća ministara?

Bošnjaci nakon svakog dogovora traže novi dogovor. Tako je bilo i u vezi s dugovanjima za neizravne poreze između entiteta. Oni predlože tri modela poravnanja, mi prihvatimo jedan i onda oni ospore i taj jedan. I tu nema rješenja, kao što nema rješenja za imenovanje direktora SIPA-e, jer hoće uporno dovesti na neku poziciju čovjeka s osporenom diplomom i to je onda uvjet svih uvjeta. Nevjerojatno je to što se radi. Zašto bismo mi sudjelovali u tome? Ja ću kao srpski član Predsjedništva BiH od danas provoditi ovaj zaključak pa neće biti donesena ni jedna odluke Predsjedništva. Vidjet ćemo onda kako će se stvari odvijati.

Kako biste opisali svoj rad i odnos s ostalom dvojicom članova Predsjedništva?

Odnosi su nikakvi. Kakvi će biti? Imate Komšića koji treba predstavljati hrvatski, a predstavlja bošnjački narod. Ili Džaferovića koji prvo mora zvati svoje šefove da bi nešto odlučio. Kako se u takvoj situaciji možete s njima o bilo čemu dogovarati? To je dekadentno mjesto. Ne možete imati tijelo koje treba predstavljati političku volju konstitutivnih naroda, a izabere se osoba koju Hrvati ne prihvaćaju za svog predstavnika. Ovako je zadovoljena forma i to bi kao trebalo biti u redu. U tome i jest problem što se samo zadovoljava forma, a o sadržaju i suštini ne vodi se briga. Da su Bošnjaci politički fer i korektni, oni bi sami rekli da hoće imati legitimne predstavnike Hrvata i Srba, kao što mi poštujemo njihov izbor.

Kakav je odnos i suradnja vaše stranke s najjačom bošnjačkom strankom SDA i najjačom hrvatskom HDZ BiH?

S HDZ-om imamo dugogodišnju suradnju i odnose, oni nisu usmjereni protiv trećeg naroda, kako se to pokušava prikazati. Ta suradnja usmjerena je na obranu ustavne pozicije konstitutivnih naroda i daytonske strukture koja je potpuno urušena. Daytonsku strukturu srušili su visoki predstavnici svojim odlukama i arogantni veleposlanici u prošlosti koji su ignorirali ono što je napisano u Daytonskom sporazumu. I naravno, onda dođete pred zid i morate donijeti odluku. Ako hoćete imalo BiH, možda ima još malo vremena. BiH se mora vratiti na daytonske pozicije, Hrvatima se mora vratiti puna suštinska konstitutivnost, a Srbima sigurnost u smislu da više neće biti žrtve prijevara i prijenosa nadležnosti i da se dogovorimo. Ako hoćete, dobro, a ako nećete, mislim da na proljeće iduće godine neće biti Bosne i Hercegovine. Mi ćemo podržati stav Hrvata ako ga oni definiraju u smislu zahtjeva za trećim entitetom u BiH.

Mislite li da je BiH ovako ustrojena i s ovim sustavom funkcioniranja dugoročno održiva?

To je propala zemlja i kad god to kažem, oni se nešto bune. Sarajevo je mjesto očaja i političkog jada, neki nedovršeni ljudi pokušavaju nešto isposlovati. Europska unija nama tu glumi, ne uvažava realnost, a i ona sama je propala. A mi se pravimo blesavi, kao da se ništa ne događa, sve je med I mlijeko. I mi plešemo po notama koje sviraju ti stranci. Nakon 25 godina stvaraju se uvjeti za redefiniciju i budući da nije moguće stvoriti državu koja funkcionira na načelu dva entiteta i tri konstitutivna naroda, najbolje je da se raziđemo i napravimo nešto što bi mogao biti prostor slobodnog kretanja ljudi i roba.

Nedavno ste izjavili kako ćete "razvaliti" sve što je do sada u BiH napravljeno na putu integracija u NATO?

Da, razvalit ću sve što dođe do mene. U BiH imamo različite stavove o tome i to je, eto, jedan od razloga zašto ne trebamo biti zajedno. Mi ne želimo u NATO zbog svojih iskustava iz prošlosti. Neki drugi imaju svoja iskustva i žele u NATO. Ne treba nitko trpjeti zbog nas niti mi zbog nekoga drugog. Dok sam ja tu, neće se dogoditi ni jedna odluka BiH koja će pridonijeti integraciji BiH u NATO.

Imate suprotno mišljenje o putu BiH u EU i onome prema NATO-u?

Podržavam ja taj put, ali ni tu više nema nekog entuzijazma. Nitko ne zna što će se dogoditi sad nakon izlaska Velike Britanije, kad Unija ostaje bez golemog novca. U Njemačkoj je ozbiljna kriza zbog odlaska Angele Merkel i Njemačka ekonomski stagnira. Vidimo da je Italija u ozbiljnim ekonomskim problemima, da Francuska frizira podatke o zaduženosti, tu je i problem bogatog sjevera i siromašnog juga EU. Mi ne znamo što će biti s tom Unijom i sad bismo kao mi trebali čekati da se oni poslože. I onda nam još kažu "evo vam nova metodologija", pa se opet nešto promijeni. I zašto bih ja vjerovao u to kad oni ne vjeruju. Macron je u pravu kada kaže da treba prvo srediti stanje u sadašnjoj Europskoj uniji. Od nas to puno ne ovisi. Ja bih volio da smo mi članica Europske unije i svojedobno sam zagovarao da nas prime kad su primili i Bugarsku i Rumunjsku, ali nisu. I što ćemo sad...

Danas imate sastanak s HDZ-om BiH. Što očekujete?

To je jedan od sastanaka koje imamo u kontinuitetu. Stavit ćemo na stol više pitanja pa i ovu našu odluku. Upoznat ćemo naše partnere s time. Mislim da i oni imaju puno razloga za nezadovoljstvo, posebno stanjem u Federaciji. To je posljedica bošnjačke politike koja stvara BiH samo za sebe i po svojoj volji. Ignoriraju potrebe i želje svih drugih.

Bili ste i protiv dolaska Mila Đukanovića u BiH. Jedni vas podržavaju i kažu kako je ispravna odluka ne miješati se u spor koji se vodi u Crnoj Gori, a drugi pak da je odluka bila pogrešna. Što vi kažete?

Mislim da je to bila racionalna odluka. Crna Gora postoji kao država i to nitko ne spori, ali imajući u vidu da ja pripadam narodu čijoj se crkvi uzurpira imovina i prava u Crnoj Gori, zašto bih ja davao važnost tom posjetu i mislim da nije trenutak za takav posjet.

Hrvati u RS-u bili su protiv autoceste koja vodi preko njihove imovine. Razgovarali ste s hrvatskim dužnosnicima o ovome. Promijenili ste odluku i vjerojatno se izmješta. Zašto?

Nitko ne želi nikome nešto uzeti niti uzurpirati. Ceste se moraju graditi, kao i drugdje, ali pokušavamo naći alternativna rješenja kako nitko ne bi bio oštećen, odnosno kako bi se obeštetili svi oni preko čijeg će zemljišta ići ova i druge ceste. Ja pokušavam razumjeti prigovore, ali nećemo odustati od izgradnje autoceste.

Kako gledate na međudržavne sporove koje BiH ima sa susjednim zemljama?

To je posljedica patološkog shvaćanja političkog Sarajeva da je potrebno problematizirati sve što se odnosi na susjedne zemlje, od Pelješkog mosta do određivanja granice. Stalno se nešto blokira, uvjetuje, optužuju Zagreb i Beograd.

Kako riješiti problem migrantske krize kada je jasno da BiH sve više postaje zemlja u kojoj se oni zadržavaju jer ne mogu prijeći u EU?

Ja mislim da iz BiH treba deportirati sve migrante. Ja imam razumijevanja za želje tih ljudi, ali to odavno nije humanitarno pitanje. Ako je humanitarno, neka Europa otvori granice, jer oni su proizveli taj problem. Nećemo mi biti žrtve njihove humanosti. Zašto bismo ovdje pravili centre iz kojih će oni birati obrazovane migrante, a nas natjerati da ostale za nekoliko godina uvedemo u državljanstvo i ostavimo ovdje. U Republici Srpskoj to neće ići tako.

