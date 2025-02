Zovu se kao poznati agent i imaju ozbiljne probleme: 'Policajac je uperio pištolj u mene'

Roditelji imaju veliku odgovornost pri odabiru imena za svoje dijete jer ono može imati značajan utjecaj na djetetov život. Neka imena mogu biti previše neobična, teško izgovorljiva ili imati negativne konotacije što djetetu može stvoriti probleme u socijalnim situacijama, školovanju i kasnijem životu. Odabir imena ne bi trebala biti samo stvar trenutačnog trenda ili osobne preferencije roditelja.

Većini ljudi njihovo rođeno ime ne zadaje toliko problema, no čini se da to nije slučaj s muškarcima koji dijele ime s najpopularnijim i najpoznatijim špijunom na svijetu, Jamesom Bondom. Na njihovu nesreću, prezime Bond nije osobito jedinstveno, a James je također prilično popularno kršćansko ime. Iako bi se moglo pretpostaviti da ovo dolazi s hrpom urnebesnih priča, mnogi su muškarci s tim imenom odbacili ovu ideju, piše Unilad.

U videu koji je počeo kružiti društvenim mrežama, grupa muškaraca objasnila je u kakvim su se groznim situacijama našli samo zbog svog imena. Radi se o najavi dokumentarca koji je objavljen 2022. i istražuje fenomen života ljudi s imenom James Bond. U dokumentarcu je više muškaraca reklo da je ključno imati svoju osobnu iskaznicu pri susretu s vlastima jer oni rijetko vjeruju da osoba ne laže o svom identitetu, iz očitih razloga.

Tako je jedan muškarac objasnio da je njegovo ime rezultiralo vrlo opasnim susretom s policijom jer je policajac potegao pištolj na njega. "Rekao sam mu da se zovem James, a on je pitao: 'Imaš li prezime, James?'. Kada sam rekao 'Bond', tada je on posegnuo kroz prozor automobila i zgrabio me za majicu. Rekao je: 'Krivog si čovjeka zeznuo na krivi dan'. Zatim me počeo izvlačiti kroz prozor automobila", objasnio je muškarac koji je policajca zamolio da ga pusti i pokušao mu objasniti da se stvarno zove James Bond.

"To je bilo dovoljno da izvuče pištolj iz futrole i uperi mi ga u lice. Rekao je: 'Da, naravno, a ja sam Paško Patak'", rekao je muškarac. Policajac mu je zatim naredio da legne na zemlju. "Nekako se smirio, rekao mi da stanem iza auta, vratio se do svog vozila, provjerio moju vozačku dozvolu, zatim se vratio i rekao: 'To je baš super ime, sine', nakon čega me pustio da odem", opisao je muškarac.