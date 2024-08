Dobila je ime po marki automobila, no postoji problem: 'Mrzim ga od šeste godine'

Prije davanja imena svom djetetu, roditelji bi trebali dobro razmisliti prije nego pogriješe. Ne postoji točan ili pogrešan popis imena za bebe, no mudro je provjeriti je li to ime nešto što vam se doista sviđa i nešto što djetetu neće stvarati probleme u budućnosti. Jedna je žena na Redditu napisala da zamjera svojoj majci ime koje je dobila te da ga mrzi otkad je imala šest godina i bila dovoljno svjesna da shvati koliko je njezino ime neobično, piše Mirror.

Naime, majka joj je dala ime po pristupačnoj marki automobila, no ime se ni približno ne piše kako je za očekivati, tako da uvijek mora ispravljati ljude kako se njezino ime izgovara.

VEZANI ČLANCI:

"Mrzila sam svoje zakonsko ime od svoje šeste godine. Od tog trenutka kad sam sjedila u školi i slušala učitelja koji je zastao nekoliko sekundi predugo i znala da sam to ja", ispričala je na Redditu. U objavi na Redditu žena je rekla da se zove Cija. No, njezino ime trebalo bi se zapravo reći kao Kia, proizvođač automobila, stoga često mora ispravljati ljudi koji joj govore "vidimo se" (see ya).

"Jednako je zabavno govoriti ljudima kako se izgovara moje ime i pitati ih kako se piše. Nekada sam uživala promatrajući kako im se mozak 'pokida' prije nego što sam počela koristiti drugo ime", objasnila je.

Mnogi korisnici Reddita se suosjećaju sa ženom te su joj predložili da zakonski promijeni ime. Drugi su žalili roditelje koji ne razmišljaju o teretu koji stavljaju na svoju djecu kada biraju ime. "Toliko djece odrasta i prva stvar koju učine kad narastu je promjena imena s kojim su ih roditelji opteretili jer su mislili da su 'jedinstveni' ili 'cool'. Djeca su morala patiti 18 godina s posljedicama loših odluka svojih roditelja, neki su čak bili maltretirani", zaključak je jednog korisnika.