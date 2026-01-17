Nikad bolji seks: Uz ove savjete lako ćete postići orgazam u isto vrijeme!

Jedan od vrhunskih događaja u seksu je istodobno postizanje orgazma oba partnera. To nije čest slučaj, ali je jedno od najboljih iskustava u životu. Možda vam se koji put slučajno dogodio istodobni orgazam, a sada uz nekoliko savjeta možete se smišljeno i namjerno dovesti do toga užitka, piše HuffPost.

Atmosfera: Prije svega kreirajte okružje koje će vas opustiti i uvesti u seksualno raspoloženje. Prigušite svjetla, zapalite mirisne svijeće i pustite neku laganu i senzualnu glazbu. Kad sve to napravite, približite se jedno drugome i lagano se milujte. Neka dodiri i poljupci budu nježni. Nastojte da predigra potraje dugo. Seksualni terapeuti preporučuju i da si međusobno šapućete seksi riječi, ali da ne žurite s penetracijom.

Prepustite se spontanosti: Iako imate jaku želju doživjeti orgazam istodobno, to ne smije biti svrha vašeg seksualnog odnosa. Nemojte si dopustiti da vas ta želja optereti. Nastojte biti spontani, činite ono što vam godi i u čemu uživate. Upoznajte svaki dio partnerova tijela, ali i svoga tijela. Izmjenjujte dodire i ugađajte jedno drugome. Međusobno si ispunjavajte želje. Preduvjet za sve to je da dobro poznajete jedno drugo. Istodobni orgazam najčešće se događa uigranim partnerima koji su dobro povezani i na fizičkoj i na duhovnoj razini. To znači da jedno drugome možete sve otvoreno reći, a u seksu je to jako važno.

Orgazam na čekanju: Nemojte žuriti prema orgazmu. Opustite se i uživajte, neka seks traje. Na to posebnu pažnju trebaju posvetiti muškarci koji brže stižu do orgazma. Ženama ipak malo dulje treba, pa partner treba malo odgoditi svoj vrhunac. Muškarac bi, prema savjetima stručnjaka, trebao biti u pozi u kojoj može kontrolirati ejakulaciju i orgazam, a žena u pozi u kojoj najbrže stiže do vrhunca. Razina uzbuđenosti između partnera treba biti jednaka. Ako se dobro poznajete, onda bez pogreške znate koje su to poze i koja je to razina.

Vježbom do savršenstva: Možda prvi puta kada budete svjesno pokušavali zajedno doći do istodobnog vrhunca nećete uspjeti, ali budite uporni. Kao i u svemu u životu, i u ovome je potrebno vrijeme i praksa. Prvi put je uvijek najteže, ali kada jednom probijete led, bit će sve lakše i lakše, a vaš će seksualni život procvjetati. Pazite samo da ne upadnete u zamku opsesivnog razmišljanja o orgazmu. Neka seks bude zadovoljstvo sam po sebi, bez opterećenja istodobnim orgazmom.