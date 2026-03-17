Zaboraviti bivšeg lakše je nego što mislite: 7 koraka koji će vam u tome pomoći
Prekid veze jedno je od emocionalno najintenzivnijih iskustava kroz koje većina ljudi prolazi barem jednom u životu, a rezultati psiholoških istraživanja pokazuju da prekid tretiramo kao i ostale oblike traume. Osjećaji tuge, praznine, zbunjenosti ili čak ljutnje potpuno su prirodni i očekivani. Bez obzira na to što se na trenutke može činiti da oporavak nakon prekida traje beskonačno, stručnjaci naglašavaju da je riječ o procesu koji ima svoj tijek i, na svu sreću, svoj kraj. Cijeli proces oporavka možete ubrzati prateći ovih nekoliko koraka.
Klinički psiholog Kyler Shumway objašnjava kako naš mozak nakon prekida reagira na način sličan kod pojedinaca ovisnih pojedinaca. Razmišljanje o bivšem partneru i zajedničkim trenucima aktivira centre u mozgu povezane s nagradom, ali i boli, što stvara začarani krug čežnje i emocionalne nelagode. Zbog ovog procesa mnogi osjećaju potrebu za vraćanjem bivšima ili ponovnim kontaktom, što nije uvijek najbolje za mentalno zdravlje osobe. Psihologinja Sabrina Romanoff dodatno ističe kako prekid često narušava samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Često će analizirati svaki detalj veze i pitati se gdje su pogriješili, prenosi Women's Health.
1. Riješite se fizičkih uspomena
Predmeti, fotografije, poruke ili čak određene lokacije mogu vas vraćati u prošlost i otežavati vam emocionalni oporavak. Ne morate ih se riješiti zauvijek, ali je korisno spremiti ih izvan vidokruga, primjerice u kutiju ili digitalnu arhivu. Na ovaj način umanjujete broj „emocionalnih okidača”, tj. okolnih smetnji koje će vas emocionalnu umarati.
2. Prekinite kontakt
Održavanje kontakta pa čak i povremeno provjeravanje društvenih mreža bivšeg partnera, može otežati vaš napredak. Svaka nova informacija otvara stara rane i vreća vas na početak. Privremena distanca olakšat će da se emocionalno stabilizirate i da ponovno izgradite samopouzdanje i ostvarite unutarnji mir.
3. Realan uvid u vezu
Nakon prekida često se fokusiramo isključivo na lijepe uspomene, što može stvoriti dojam da smo izgubili nešto savršeno. Međutim, važno je podsjetiti se i na izazove, nesuglasice i razloge zbog kojih veza nije funkcionirala. Uvid u negativne trenutke može pomoći u racionalnijem sagledavanju situacije i smanjiti idealiziranje prošlosti i bivšeg partnera.
4. Uvid u emocionalno stanje
Tuga, ljutnja i razočaranje prirodni su odgovori na gubitak. Umjesto da ih potiskujete ili ignorirate, pokušajte ih prihvatiti kao dio procesa i analizirati. Razgovor s bliskim osobama, vođenje dnevnika ili čak kratke pauze za introspekciju mogu pomoći u zdravoj obradi emocija i spriječiti njihovo nakupljanje.
5. Usmjerite energiju na sebe
Prekid može biti prilika za osobni rast. Fokusiranje na vlastite potrebe, interese i ciljeve pomaže u jačanju samopouzdanja. To može uključivati učenje novih vještina, povratak starim hobijima ili uvođenje zdravih životnih navika. Važno je ponovno izgraditi pozitivan odnos sa samim sobom.
6. Ograničite društvene mreže
Društvene mreže često stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti i mogu potaknuti osjećaje usporedbe ili nostalgije. Privremeni odmak od njih može pomoći u smanjenju emocionalnih okidača i omogućiti vam da se usredotočite na vlastiti oporavak bez dodatnog pritiska.
7. Oslonite se na podršku najbližih
Razgovor s prijateljima i obitelji može biti iznimno korisno. Dijeljenje vlastitih misli i osjećaja pomaže u razumijevanju istih, ali i u shvaćanju drugačije perspektive. Važno je okružiti se ljudima koji vas neće osuđivati te razumiju vas i vaše osjećaje.
8. Postavite nove ciljeve
Nakon prekida često se javlja osjećaj praznine, tj. emocionalna zatupljenosti i manjka motivacije. Postavljanje novih ciljeva, može vam pomoći u ponovnom pronalasku motivacije i ispunjenosti.
9. Izbjegavajte impulzivne odluke
Emocionalna nestabilnost nakon prekida može dovesti do impulzivnih odluka koje ćete kasnije zažaliti. Ulazak u novu vezu, velike životne promjene ili impulzivne reakcije često su pokušaj bijega od boli. Važno je dati si vremena i donositi odluke hladne glave tek kada se emocije smire.
10. Vodite brigu o fizičkom zdravlju
Fizičko zdravlje ima snažan utjecaj na mentalno i emocionalno stanje. Redovita tjelovježba, kvalitetan san i uravnotežena prehrana mogu poboljšati raspoloženje i smanjiti stres. Čak i jednostavne navike, poput šetnje ili boravka na svježem zraku, mogu imati pozitivan učinak te vam pomoći da lakše prebolite svog bivšeg ili bivšu.
11. Razmislite o profesionalnoj pomoći
Ako osjećaji tuge, tjeskobe ili bezvoljnosti traju dulje vrijeme, razgovor s terapeutom može biti iznimno koristan. Stručna pomoć omogućuje dublje razumijevanje vlastitih emocija i razvoj zdravijih obrazaca razmišljanja i ponašanja.
12. Dajte si vremena
Ne postoji univerzalni rok za oporavak. Svaka osoba prolazi kroz prekid na svoj način i vlastitim tempom. Važno je biti strpljiv i nježan prema sebi, bez pritiska da što prije prebolite bivše partnere i nastavite dalje.