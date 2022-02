Znate li što muškarci prvo primijete na ženama i što zapravo traže?

Svaki muškarac u svojoj partnerici traži određene kvalitete i vrijednosti. Iako je svaki muškarac različit, svi imaju nešto zajedničko, a to je da vjeruju svojim prvim utiscima te oni imaju jako veliki utjecaj na razinu njihove privlačnosti prema nekoj ženi. Naravno da svako prvo primijeti fizički izgled, ali ovih pet neobičnih stvari muškarci najviše primijete u ženama, prenosi Your Tango.



Određena vrsta šminke

Iako većina muškaraca tvrdi da vole kada žene ne nose šminku jer tada djeluju prirodnije, prema jednom istraživanju, žene koje nose šminku prije će uhvatiti pažnju muškarca. No to se odnosi samo na određenu vrstu šminke. Žene koje nose ‘tamniju’ šminku manje zaokupljaju pažnju muškaraca te ih muškarci manje zovu na spojeve. U stvari je muškarcima privlačna ‘neutralna i prirodna’ šminka.



Određena veličina kukova

Ovo zapravo nije stvar privlačnosti ni izgleda, već zdravlja i dobre plodnosti. Žene koje imaju veće kukove i struk ostavljaju dojam da mogu lako imati djecu, jer otkrivaju razinu estrogena u ženinom tijelu.

Nošenje crvene boje

Crvena boja je boja strasti, stoga nije ni čudno da je privlačna muškarcima. Žene koje nose crvenu boju muškarcima se čine više seksi te su im privlačnije. Dok prema jednom istraživanju provedenom na sveučilištu Rochester, muškarci će potrošiti više novca na spoj, ako žena nosi crvenu boju.



Dobrota i brižnost

Dobro odnošenje prema drugim ljudima muškarcima je itekako važno. To im pokazuje da žene dobro odgovaraju na potrebe i želje drugih ljudi, što ih odmah čini privlačnijima. Također im pokazuje da imaju kvalitete koje bi ih činile dobrim majkama.



Visoki tonalitet glasa

Dok je ženama privlačnije kada muškarci imaju dubok glas, muškarci su potpuna suprotnost. Visoki tonalitet glasa muškarcima govori da je te žena vrlo ženstvena, u dobroj formi.

