Znate li što je floodlighting? Ova taktika već na prvom spoju otkriva opasne manipulatore

Na prvi pogled, puštanje pokoje suze i duboko otvaranje duše na prvom spoju može se činiti kao znak ranjivosti i emocionalne zrelosti. No, stručnjaci za veze upozoravaju kako se iza ovakvog ponašanja često krije manipulativna taktika poznata kao floodlighting, piše New York Post. Riječ je o trendu u svijetu spojeva u kojem osoba već na samom početku odnosa otvara svoje srce i preplavljuje drugu stranu dramama iz prošlih veza, traumama iz djetinjstva i ostalim osobnim pričama. Sve to može izgledati kao duboka povezanost, ali zapravo je riječ o nečemu daleko toksičnijem.

'Floodlighting. To je suprotnost istinskoj ranjivosti, ali djeluje kao da osoba iskreno otvara dušu', objasnila je podcasterica Becca Tobin u viralnom TikTok videu. 'Kada netko odmah u početku dijeli previše podataka o sebi, oni vas floodlightaju – doslovno vam bljeskaju tim svjetlima u lice', dodala je, ističući kako je ova praksa više obrambeni mehanizam nego iskrena potreba za povezivanjem.

Tobin koncept pripisuje autorici Brené Brown, dok stručnjaci ističu da manipulativni pojedinci ovakvom emocionalnom 'poplavom' žele izazvati empatiju, ubrzati intimnost i brzo uspostaviti (lažno) povjerenje. Jessica Alderson, suosnivačica aplikacije za spojeve So Synced, za Glamour kaže: 'Floodlighting uključuje dijeljenje gomile osobnih detalja odjednom – kako bi se ispitao teren, ubrzala intimnost ili provjerilo može li druga osoba podnijeti taj dio nečije osobnosti.'

Znakovi floodlightinga uključuju naglo dijeljenje intimnih informacija, neravnotežu u dijeljenju životnih priča, brzu emocionalnu povezanost i pretjerano analiziranje reakcije druge osobe. 'Iako je ranjivost ključna za izgradnju snažne veze, važno je odabrati pravi trenutak i mjeru', dodaje Alderson. Ovaj trend pridružuje se drugim modernim manipulacijama na spojevima poput hoodfishinga (laganje o porijeklu) i throninga (izlasci zbog društvenog statusa). U svim slučajevima, rezultat je isti – jedna osoba postaje emocionalni skrbnik, dok druga koristi odnos kao sredstvo za ispunjenje vlastitih potreba.

'Ako netko floodlighta, osoba na drugoj strani može se osjećati preplavljeno i čak ugušeno', upozorava Alderson. 'Može biti emocionalno iscrpljujuće nositi se s tolikom količinom osobnih otkrića i osjećaja u kratkom vremenu.' Stoga nije naodmet poslušati savjet stručnjaka - ne bojte se ranjivosti, ali je dozirajte mudro.