Znanstvenici potvrdili: Nakon 38 godine stari se ubrzano?

Jedan od primjera rezultata istraživanja svakako je i to da se razlika u stvarnoj i biološkoj dobi i to po nekoliko godina. Među osobama starim 38 godina utvrđeno je da se biološko doba sudionika kreće od manje od trideset pa sve do 60 godina, piše Sciencedaily.

Istraživanje je uključivalo više od 1000 ljudi rođenih 1972. i 1973. godine od rođenja do danas, a metoda prikupljanja podataka bila je ta da su obavljali zdravstvena mjerenja funkcija pluća, bubrega, imunološkog sustava i mnoga druga.

Prema ovim kriterijima, istraživački tim je odredio biološku starost sudionika i usporedio je s onoom stvarnom. Došli su do saznanja kako su oni koji su biološki stariji od 38 godina starili puno brže od ostalih. Tijekom 12 godina ovog istraživanja, neki pojedinci su godišnje starili 1,2 godine.

Oni koji su bili biološki stariji pokazali su se lošijima u testovima koji se inače daju osobama od 60 godina, a obuhvaćaju testove ravnoteže, koordinacije i rješavanje dotad neviđenih problema.

Autori studije tvrde kako se za napredovanje u medicini povezanoj sa starenjem čini greška jer se fokus stavlja na već starije pojedince, a uzroci i načini starenja trebali bi se promatrati kod mlađih osoba.

Napredno i ubrzano starenje kod mlađih pojedinaca može unaprijed pokazati moguće simptome bolesti s kojima će imati probleme u starijoj životnoj dobi.

Tjelesna aktivnost izrazito je bitna i nakon 50. godine života: