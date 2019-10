Kako se riješiti ovisnosti o ekranima: Pronađite uzrok svojem problemu

Najavljuje se da će se 'buljenje' u ekrane mobitela ili nekog sličnog uređaja tretirati kao pušenje, odnosno kao loše ponašanje. Odvijati će se to u sklopu post-digitalnog pokreta koji će se pojaviti u 2020. godini piše Coveteur.

Ono što je bitno kada govorimo o ovisnosti o ekranima i općenito tehnologiji ne smijemo kriviti tehnologiju nego individualce. Tehnologija sama po sebi nije loša i jako nam je olakšala život, neke stvari bez tehnologije ne bi bile moguće. Ako su ekrani tako loši, zašto onda ljudi nisu ovisni o LinkedInu?

Ovisnost se javlja na aplikacijama poput Facebooka i Instagrama i igricama poput Candy Crusha. To su zapravo stvari koje možemo kontrolirati i na koje možemo utjecati, no volimo misliti da 'tehnologija to radi nama'. Odnos s tehnologijom mogao bi se usporediti s odnosom prema hrani; dobro je kada kontrolirate što unosite u sebe i kada to radite kontinuirano.

A sad se zapitajte koliko ste puta gledali vaš ekran kada s nekime niste htjeli ostvariti kontakt ili komunikaciju s nekim. Upravo u tome leži problem ovisnosti o tehnologiji. Mi ju sami koristimo kako bismo izbjegli životne situacije koje su nam neugodne. Mobiteli nisu krivi što ste vi u nekom trenutku bili anksiozni ili se bojite biti sami pa ste zato posegnuli za njima. Umjesto da pogledate u mobitel, možda biste trebali pogledati dublje u sebe i svoje probleme i početi ih rješavati bez pomoći mobitela. Ako primjećujete veliki problem i stvarno mislite da ste postali ovisni o ekranu, zapisujte situacije u kojima osjećate nelagodu kako biste mogli poraditi na tome ili potražite stručnu pomoć.

U videu pogledajte koliko se muškarci razumiju u ženske beauty proizvode.