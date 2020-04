Žive sretan život bez seksa: Tri žene ispričale zašto su se odlučile apstinirati

Sreća ne zahtijeva uvijek i uzbudljiv seksualni život. Dok je seks u vezi važan većini ljudi, ove tri žene imaju druge prioritete u svojim životima. Nije ni nizak libido niti dijagnosticirani poremećaj kriv za njihov neaktivan seksualni život, već razlozi zbog kojih je njihov život ispunjen, prenosi Reader’s Digest.

Steffanie Rivers, 49: "Ne žeilm biti samo nečije seksualno osvajanje."

Zadnji put kada je bila intimna bilo je 2014. godine, ali ona je potpuno zadovoljna s time. “Tada sam bila u vezi, ali sam shvatila da je većina muškaraca, bez obzira na godine, nezrela i fokusirani su samo na seksualna osvajanja. Nije mi nizak libido, već nisam rob svojih seksualnih nagona, kao većina ljudi”, rekla je Steffanie.

Njoj je važnije fokusirati se na duhovni razvoj i izgradnju odnosa s muškarcem koji također ima samokontrolu nad svojim nagonima. Za nju je to najbolji način da provjeri jesu li uistinu kompatibilni i hoće li imati ozbiljan odnos.

U ožujku je upoznala Nelsona, za koga kaže da je ljubav njezinog života. Žive u različitim državama, ali redovito putuju kako bi se vidjeli. Odlučili su apstinirati do svog vjenčanja kojeg planiraju imati iduće godine. “Kada sam kolegici rekla da se još nismo seksali, rekla mi je da to moramo napraviti barem jednom prije vjenčanja. Smatram da je to predrasuda da žene u vezi mogu ponuditi jedino dobar seks. Zato što postoje mnogobrojne žene koje nude seks, muškarci ne čekaju na žene s drugim vrlinama. Kada bi više žena maknulo seks iz veza i usredotočile se da budu dobre osobe, bilo bi manje seksualnih problema”, objasnila je.

LaQuita Lusk, 32: "Apstiniram već osam godina i uživam u svakom trenutku."

S apstinencijom počela je 2009. godine, primarno iz religioznih razloga. No tijekom godina stekla je, kaže, kontrolu nad svojim libidom te je odlučila čekati do braka. “Kada sam bila u svojim dvadesetima, prošla sam period kada sam imala mnogo loših veza. Svaka me ostavila slomljenom. Jednog jutra kad sam se vozila doma iz izlaska, proplakala sam cijeli put pa sam odlučila apstinirati jednu godinu, ali to se produžilo”, ispričala je LaQuita.

Smatra kako svi imaju želju biti bliski s nekim i da je seks odličan, ali uspjela je kontrolirati svoje seksualne nagone da bude intimna s nekim bez da se preda tim nagonima.

“I dalje me dečki zovu van, ali oni to vide kao izazov. Barem znam da kada mi otvoreno pričaju o svojim nagonima i seksualnim željama, nisu pravi muškarci za mene. Obitelj i prijatelji nisu ništa negativno rekli o mojoj odluci. Kada sam objasnila svoje razloge, odmah su to prihvatili”, ispričala je.

Sara Rogers, 35: "Ja sam predana sportašica s niskom libidom."

Nije se seksala od 2012. godine. Ona je predana sportašica koja ima manje od deset posto tjelesne masnoće, zbog čega ne dobiva mjesečnicu i ima vrlo nisku razinu hormona. Njezin nedostatak libida, nastao je iz dva razloga, estrogen i estradiol su joj na najnižim mogućim razinama.

“Usredotočena sam na trčanje, triatlon i izdržljivost, iako znam da su to sebični sportovi. Provedem sate vježbajući, a mnogo novca trošim na tenisice, utrke i putovanja. Kada sam slobodna, imam savršenu rutinu: budim se rano, vježbam, jedem zdravu hranu, oporavljam se i u krevetu sam do 21h, i tako svaki dan. Voljela bih izlaziti i seksati se, ako dođe prava osoba. U svojim prijašnjim vezama postala sam bolja osoba, jer sam se manje fokusirala na sebe, a više na drugu osobu. Moja idealna veza bila bi nekim tko nije tako natjecateljski nastrojen poput mene i netko tko ne vježba. Želim nekoga tko će me otvoriti prema drugim hobijima i svjetovima”, ispričala je Sara.

