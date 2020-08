Žive kao da su trideste: Zbog nje je došao iz Njemačke u Kanadu, a upoznali su se na Instagramu

Richard Herefeld i Steffi Kay žive vintage stilom, ali upoznali su se na jako moderan način - putem Instagrama. Brzo su se zbližili preko poruka, a onda je 29-godišnji Richard doputovao iz Njemačke u Kanadu kako bi se upoznali uživo. Trebao je ostati desetak dana s 26-godišnjom Steffi, ali par se toliko dobro zabavljao da je ostao mjesec dana!

Foto: Facebook/Richard Herefeld/Steffi Kay

Sada žive zajedno u Torontu u domu koji je uređen onako kako se to radilo tridesetih i četrdesetih, a prostorijama se čuje i glazba iz tog doba. "Nikada nisam upoznao nekoga s kim se toliko dobro slažem",rekao je Richard za Metro.

Foto: Facebook/Richard Herefeld/Steffi Kay

Jedan je korisnik TikToka uspio otkriti recept umaka koji se nalazi u Big Macu: Evo kako ga pripremiti.

"Ovaj vintage stil nosim od kada sam bila tinejdžerica. Sjećam se kada je teta jednom čistila potkrovlje i pronašla bakine haljine. Htjela ih je baciti, ali ja sam odabrala one koje su mi se najviše sviđale jer sam znala da ću ih nositi. Velika inspiracija mi je Jean Harlow i stari filmovi."



Richard, baš kao i Steffi, ovaj stil voli od kada zna za sebe. "Kada dođem kući skinem cipele, ali ostanem u košulji, kravati i hlačama. Tako se osjećam najugodnije i sviđa mi se. Tijekom karantene mogli smo otići samo do trgovine po namirnice, pa su me ljudi znali pitati je li se i tad oblačim tako. Odgovor je da, nas dvoje smo jednostavno uvijek odjeveni u ovom stilu."

Foto: Facebook/Richard Herefeld/Steffi Kay

Foto: Facebook/Richard Herefeld/Steffi Kay