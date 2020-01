Ovaj par zaljubljen je u viktorijansko doba: "Odbijamo gledati televiziju"

Michael iz Velike Britanije ima 24 godine, ali živi kao da je i dalje viktorijansko doba. Imao je nekoliko djevojaka, ali s niti jednom nije uspjelo, sve dok putem Instagrama nije upoznao Charlotte Brindley, 21-godišnju glumicu.

Foto: Facebook

Za Metro.co.uk ispričao je da je dobivao razne ponude žena, ali Charlotte je najviše posvećena životu kao u viktorijanskom dobu.



"Kada sam gledao sve ponude znao sam da ću jednom naići na nekoga poput mene - ženu koja nosi podstavu za suknju i perje u šeširu, koja mi se može pridružiti pjevanjem dok ja sviram klavir kasno navečer. Svoju osobnost opisujem kao onu u viktorijansko doba - džentlmen sam i pristojan, a tražio sam ženu koja ima iste manire. Odbijam gledati televiziju. Sada, kada znam Charlotte, mislim da je ona ta."

Foto: Facebook

Par se upoznao putem društvene mreže koju ipak koriste bez obzira na doba u kojem žive. Otišli su na spoj, pojeli nachose i šetali. Odmah su 'kliknuli'.



"Ona je nevjerojatna - imamo toliko toga zajedničkog. Ona se bavi glumom, ja slikanjem portreta - zanimanja koja su tipična za 19. stoljeće. Prekrasna je, jako zrela za svoje godine, lijepo priča i nježna je, a to su osobine koje tražim u ženi. Dobro je društvo, obožava povijest i modu - i to onu iz 1880te."



Michael kaže kako ne može dočekati zajednički život sa Charlotte, da zajedno piju čaj i igraju kriket, a Charlotte kaže kako je on pravi za nju - njegova kreativnost joj je posebno privlačna.



"Njegova strast za sve stvari koje su se radile i događale u Viktorijansko doba mi se jako sviđa i jako je rijetko da naiđem na nekoga tko je sličan meni, tko ima iste interese. Pravi je džentlmen i očito je da ima odlične manire. Nikada nisam izlazila s nekim kao što je on i veselim se vidjeti kako će se stvari odvijati."

Foto: Facebook

Foto: Facebook