Žena 'zgrožena' prijateljičinom metodom pranja posuđa: ‘Meni je to odvratno!

Večerati kod prijatelja može biti zabavna aktivnost i lijep način za druženje s prijateljima. I voljeli biste misliti da je vaš prijatelj bio čist i uredan, posebno kada je u pitanju kuhanje i pranje posuđa, pogotovo ako vi tamo jedete. Međutim, jedna je žena shvatila da se zapravo nikad ne zna kako drugi ljudi žive nakon što se užasnula načinom na koji njezina prijateljica pere suđe. Ona je to proglasila "apsolutno odvratnim", ali drugi misle da je nerazumna, piše Mirror.

"Dok je stavljala naše tanjure i pribor za jelo u zdjelu za pranje posuđa, stavila je tamo i pseću zdjelu za večeru i oprala je zajedno s istom spužvom", napisala je žena u objavi za Mumsnet. Tvrdila je tada da je bila šokirana, ali da se sada tome može samo smijati i pitala druge: "Jesam li nerazumna ako mislim da je ovo apsolutno odvratno?!"

Kako ljudi imaju različite načine pranja, mnoge su se mame složile da je to odvratno, a jedna je vlasnica ljubimca komentirala: "Gadno. Imam tri mačke, a zdjelice im se peru posebnom spužvicom", dok je druga rekla: "Ne, to je stvarno fuj. Sve moje zdjelice za životinje peru se zasebno i s posebnim spužvama i krpama."

Jedna mama je odgovorila: "Ja to ne bih napravila, naše ide samo u perilicu!" na što je žena koja je napisala objavu odgovorila:"Ne bih ni to napravila. Zdjela mog psa ne ulazi u moju kuhinju." No, neki su smatrali da je sasvim normalno prati zdjelice za hranu za kućne ljubimce s ljudskim posuđem. "Ne mislim da to predstavlja bilo kakav rizik ili opasnost, a svi će predmeti nakon toga biti primjereno čisti", dodao je jedan korisnik.

"Hrani svoju životinju mesom (koje također jede i puno ljudi), a jedina stvar koja bi mogla biti nehigijenska je životinjska slina, koju a većina ljudi dopušta svojim psima da ih poljube ih tako da stvarno ne vidim problem. Sve dok se zdjela pere nakon drugog posuđa i ako je vrlo vruća voda sa sapunom, sve je u redu", glasio je još jedan komentar.

