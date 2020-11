Žena se požalila stručnjakinji za odnose: 'Partner me nagovara da operiram grudi jer mu se prirodne ne sviđaju'

Chloe Madeley, novinarka i savjetnica za ljubavne i seksualne odnose, svakog tjedna odgovara putem britanskog portala The Sun na pisma ljudi koji imaju probleme u braku ili vezi.



Ovoga puta javila joj se anonimna žena koja se požalila da ju dečko nagovara na operaciju grudi jer mu se ne sviđa kako njezine prirodne izgledaju.



"Zajedno smo devet godina i imamo dvoje djece. Prije sam mu bila jako privlačna, ali kaže da su mi grudi grozne nakon dojenja i da mu se ne sviđa kako izgledaju. Prijateljice mi kažu da nipošto to ne bi trebala napraviti jer ne želim umjetne grudi, ali opet želim da on bude sretan. Što da napravim?", napisala je.

"Vaša zadnja rečenica je sve rekla - ne želite operaciju. Da je situacija drukčija, da vi želite to, a da vas prijateljice odgovaraju rekla bih da vas one kontroliraju. U svakom slučaju vrijedi jedno - vaše tijelo, vaš izbor. Ako ne želite operaciju, nipošto to nemojte raditi samo zbog partnera", kaže Chloe i dodaje da je jako ružno od dečka da joj govori kako su joj grudi neprivlačne nakon dojenja. "Vaše zdravo tijelo i dvoje djece koje ste rodili puno su važniji od toga kako vam grudi izgledaju."

