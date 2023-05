Žena priznala: 'Moj muž ima 78 godina i još uvijek me vara unatoč nedavnoj trostrukoj srčanoj premosnici'

Jedna je žena za svog muža rekla da je sigurno najstariji Casanova u gradu. Ima 78 godina, ali unatoč nedavnoj trostrukoj srčanoj premosnici, još uvijek je vara. Ova 72-godišnja žena je svog muža, nakon njegovog oporavka od operacije, odvela na prikupljanje novčanih sredstava u crkvu. Ubrzo je primijetila njegovo neobično ponašanje tamo. Naime, počeo je flertovati s ženom koja je radila na prodaji kolača, prenosi The Sun.

Unatoč činjenici da je većinu njihovog bračnog života trpjela njegove afere i očiglednu nevjeru, priznaje da je čak i ona bila šokirana: 'Stvarno sam mislila da će se nakon njegove operacije stvari promijeniti'. Tvrdi kako ih je to teško razdoblje i njena briga o njemu učinila bliskijima, a čak je i on priznao da ju je često uzimao zdravo za gotovo. 'Srećom, njegova je operacija bila uspješna i on polako jača. Bio mi je tako zahvalan i činilo se da iskreno želi promijeniti svoje ponašanje', rekla je ova brižna žena.

Kaže i kako je bila spremna započeti ispočetka nakon svih neugodnosti i boli koje joj je suprug prouzročio u prošlosti. 'Imao je tri afere za koje ja znam i redovito je razgovarao sa ženama na interaktivnim porno stranicama', objašnjava. Ona to više nije mogla trpjeti pa mu je prije godinu dana rekla da joj je dosta i da želi razvod. Međutim, ubrzo nakon toga on je doživio užasan srčani udar i ona nije smatrala da je uredu napustiti ga kad je najviše treba.

Ali, tjedan dana nakon situacije u crkvi, žena je pronašla mužev rezervni telefon s brojem žene s kojom je koketirao. Razmjenjivali su poruke jedno s drugim, a bilo je očito i da su se vidjeli nekoliko puta uživo. Žena se odlučila suočiti s njim, ali on joj je rekao da je to samo bezazlena zabava i da je nije nikada dotaknuo. 'U prošlosti sam oprostila svom mužu, ali nisam sigurna mogu li mu opet oprostiti', priznaje shrvana žena.

Stručnjakinja za odnose poručila je ovoj ženi da je njen muž možda ovisan o svom štetnom ponašanju. Iako možda tvrdi da ju nije prevario sa ženom iz crkve, stručnjakinja poručuje da je sve što skreće fokus s njihove veze nevjera. 'Koliko god bolno bilo, morate odlučiti hoćete li ovo proći zajedno ili odvojeno. Razmislite o savjetovanju za parove, želite li ostati zajedno ili se razdvojiti, poručuje.

