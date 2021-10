Žena podijelila: 'Bivši me cijeli brak varao, a sad sam na Tinderu vidjela da vara i novu curu'

Jedna je žena nedavno podijelila kako je svog bivšeg supruga, kojeg je ostavila jer ju je varao, uhvatila kako preko Tindera vara i svoju novu djevojku.

Poslala je, kaže, njegovoj novoj djevojci snimke njegovog Tinder profila, a kasnije je shvatila da ju je baš s njom varao dok su bili u braku, te da je ona cijelo vrijeme znala da je oženjen.

Na TikToku je tako pratitelje pitala je je li još netko bivšeg uhvatio kako vara svoju novu partnericu i dodala da je to "apsolutni show."

- Bila sam s njim 11 godina i varao me cijelo vrijemee, no napokon sam smogla hrabrosti ostaviti ga i početi novi, bolji život - rekla je.

HRT-ova loto djevojka otkrila svoj skriveni talent, mnogi muškarci bi joj pozavidjeli

Nakon što je pokrenula razvod obratila se, kaže, i njegovoj prvoj ženi s kojom je u braku bio prije nje i pitala je je li i prema njoj bio tako grozan.

- Pristala je sa mnom otići na ručak gdje smo sjedile satima i pričale o svim grozotama koje nam je priuštio -. ispričala je, pa se nije previše iznenadila kad je vidjela da vara i najnoviju djevojku.

Zato se javila i njoj i napisala joj da je ona njegova druga bivša i da ju je varao kao i prvu bivšu, a sada vara i nju,

- Zahvalila mi je, no ubrzo sam saznala da me baš s njom varao, nevjerojatno mi je da žena može to napraviti drugoj ženi - rekla je.

Podijelivši svoju priču s drugima koji su možda u sličnoj situaciji, TikTokerica je pratiteljicama poručila: "Ako ste u lošoj vezi, ostavite ga, biti ćete puno sretnije", a njena je objava prikupila na stotine komentara.

- Savjet njegovoj sadašnjoj djevojci – ako je spreman s tobom prevariti nekog drugog, nemoj se iznenaditi kad doznaš da i tebe vara - napisala je jedna žena, a druga je zaključila kako je "nova djevojka dobila upravo ono što i zaslužuje".

Djevojka ostala šokirana prijedlogom aplikacije za spojeve: "Zaista neugodan spoj!"