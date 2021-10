Djevojačka zabava u sekundi pošla po zlu: Popela se na stol da pleše pa glavom razbila skupo svjetlo

Djevojačke zabave često se znaju oteti kontroli i ostaviti nezaboravna sjećanja, ali jedna djevojka radije bi zaboravila što se dogodilo na djevojačkoj zabavi u iznajmljenom apartmanu.

Naime, kako piše Metro, jedna djevojka odlučila je pokazati svoje najbolje plesne pokrete, popela se na stol i počela plesati. Sve je bilo dobro dok nije zavrtjela kosom unatrag i udarila glavom u viseće, stakleno svjetlo.

Svjetlo se odmah razbije, a video završava nakon pet sekundi dok se žena, koja se čini neozlijeđena, smrzava s rukom prekrivajući usta.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5