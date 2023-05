Žena ostavila poruku susjedima da se seksaju preglasno: ‘Nisam pretjerala, treba mi san!’

Vrlo iznervirana žena po imenu Ali bila je prisiljena moliti svoje susjede da pomaknu svoj krevet zbog svog glasnog seksa. Naime, u poruci koju im je napisala, a koju je kasnije podijelila na društvenim mrežama, zamolila ih je da svoje madrace prebace u drugi dio njihove sobe jer ometaju njezin san, piše NY Post.

“Tresla sam se i jedva se uspjela došuljati do tamo da pismo stavim na stepenicu. No to se moralo učiniti", napisala je. U pismu je podsjetila bučne susjede da je zid koji dijele njihovi stanovi vrlo tanak, te dodala da se ujutro često budi iscrpljena zbog njihovog svakodnevnog, glasnog seksa.

“Ne mogu više, gubim razum, doslovno ne mogu ući u svoju spavaću sobu, a da ih ne čujem kako se seksaju”, ljutito je dodala u tweetu. “Drže me budnu noću i bude me ujutro, to je suludo.” U svom im je pismu također i čestitala zbog njihovog "vrlo zdravog seksualnog života" i čak je i pohvalila njihovu izdržljivost, ali ih je preklinjala da je ne tjeraju da to sluša, priznajući da njihove česte sesije prekidaju njezin san.

Ali je susjedima na poklon ostavila i dva piva. "Molim vas, prihvatite ova piva kao mirovnu ponudu ili kao mito", napisala je. “Nadala sam se da bi moglo biti dovoljno da vas uvjeri da možda premjestite svoj krevet na drugu stranu sobe.” Tek nešto malo kasnije, Ali je bila uvjerena da su njezini susjedi prihvatili njezine žalbe i prebacili svoj krevet na drugu stranu prostora. No sva je nada bila izgubljena kada je Ali čula zvonjenje njihovog alarma u 6 ujutro sljedećeg dana. "Djevojka je dramatično lažno zastenjala dva puta tako glasno točno u 6 ujutro i sada krevet trenutno udara o zid", rekao je Ali o incidentu u nizu naknadnih tweetova.

“Sretna vam subota ljudi, i savjetujem vam da ne mislite da su svi ljudi dobri”, napisala je, dodajući da je isprva vjerovala da su njih dvoje pomaknuli krevet jer je muškarčev glas zvučao "jako daleko". Pratitelji njezine teme na Twitteru gotovo su se nasmijali nad nezgodnom situacijom, a jedna je osoba napisala: “Da sam primio ovu poruku, zalijepio bih je za svoj hladnjak... i očito bih vaš zahtjev shvatilo ozbiljno i poslušao naravno. Ali definitivno bih zadržao trofej."

Jedan korisnik tvrdio je da su Ali vjerojatno više trebala piva koja je poslala paru nego njima. Međutim, jedan je kritičar očito bio sumnjičav u vezi s Aliinom teškoćom i odbacio je njezin pristup, napisavši: "Usredotočite se na vlastito mentalno zdravlje umjesto da maltretirate njih."

