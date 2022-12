Žena ispričala: ‘Rekla sam suprugu da ne može ići na sprovod bivše žene pa me nazvao bezosjećajnom’

Žena je izazvala pomutnju na internetu nakon što je otkrila da ne želi pustiti svog supruga na sprovod njegove bivše supruge, s kojom je i bio jako blizak. Naime, poznavali su se više od 20 godina, a ona je nedavno umrla od aneurizme u ranim 40-ima, piše Mirror.

- Bili su prijatelji na fakultetu, odlučili izlaziti, vjenčali se, a onda shvatili da nisu sjajan par i odlučili biti samo prijatelji. Sve se to dogodilo godinama prije nego što sam ga upoznala. Odmah mi je dao do znanja da mu je ona jako važna - napisala je u objavi.

Prema riječima supruga, također u 40-ima, bila mu je jedna od najbližih prijateljica, iako je to, kako on tvrdi, bilo čisto platonski. No, njegova sadašnja supruga izrazila je nelagodu što je on tako blizak s bivšom. Tvrdi je da joj je suprug na početku veze postavio ultimatum, te joj je rekao da će mu njegova bivša žena uvijek biti na prvom mjestu, jer je ona "jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu". Unatoč ultimatumu, par se zaručio, a on je nastavio izlaziti s bivšom. Išli bi zajedno na ručkove ili gledali filmove.

- Onih nekoliko puta kad sam to spomenula, rekao je da smo razgovarali prije i da sam imala priliku odustati. Umrla je nakon što su ručali neki dan, na putu do njezina auta. Proveo je hrpu vremena plačući, ali iskreno, meni je malo laknulo - nastavila je.

On je počeo planirati pogreb sa suprugom svoje bivše, ali žena mu je na to rekla: "Ne misliš valjda ići na sprovod?" Njezin argument bio je da ona "više nije važna" i da bi on već trebao biti gotov s oplakivanjem, te da nema potrebe da ide na njezin sprovod, jer ona ne bi željela nju na njegovom. Suprug je bio jako ljut, a čak ju je i njezina vlastita obitelj nazvala bezosjećajnom i okrutnom.

- Nikada nisam osjećala da je njihova veza prikladna, a to sam skrivala godinama jer sam željela biti sa svojim mužem. Sad kad je nema, osjećam da to više ne bih trebala skrivati i mogu slobodno govoriti - zaključila je, te upitala korisnike Reddita za mišljenje.

Korisnici Reddita nisu se složili s njom, već s njezinom obitelji, te su ju također nazvali 'zaista okrutnom'.

- Ljubomorna si na ženu koja je umrla. Ženu koja je godinama bila bliska prijateljica i osoba od povjerenja tvog muža, a ti si to odmah znala. Ne možeš mu dati čak ni šansu da se oprosti? - napisala je jedna korisnica.

- Nije na tebi da odlučuješ kada će on biti gotov s tugovanjem. Ovime pokazuješ koliko ti je malo stalo do njega - dodala je druga.

