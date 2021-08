Žena ispričala: 'Cijeli sam život posvetila suprugu, o svojoj karijeri ni ne razmišljam'

Amerikanka Monica Huldt (37) kaže da je oduvijek je znala kako želi da joj život izgleda. Nije se htjela usredotočiti na izgradnju karijere, već je htjela biti kućanica i brinuti o svom mužu. I upravo to i radi.

Otkrila je kako se ponosi time što potrebe svog supruga Johna stavlja ispred svojih i tvrdi da je tajna sretnog ljubavnog života u tome da muškarci budu dominantni, a žene prisvoje staromodnu ulogu kućanice.

Raste broj brakova bez vjenčanog lista, zajedničkih kućanstava i parova u kojima svatko živi u svom stanu:

Foto: Instagram screenshot

- Nikada nisam bila žena koja je htjela imati karijeru. Iskreno, ne želim raditi. Volim biti kućanica i brinuti za svog muža. Otkad sam gledala film Stepford Wives (Stepfordske supruge) znala sam da želim da mi život bude upravo takav - ispričala je Monica za Mirror.

Međutim, takav život nije za svakoga, a mnogi muškarci i žene imaju problem s njezinim razmišljanjem.

- Jednom od mojih bivših nije se svidjela ta ideja, zato i je bivši. I neke žene će reći da sam luda ili da sramotim druge žene, ali nije me briga, to je moj život i volim ga - objasnila je.

Osim što je kućanica, Monica je i Instagram model s preko 220.000 pratitelja, te ima uspješan OnlyFans račun preko kojeg zarađuje. Tipičan dan za nju uključuje dijeljenje fotografija sa svojim pratiteljima, brigu o kući, vježbanje i kuhanje večere za supruga.

- John voli moje kuhanje.Uvijek kaže da je hrana moj specijalitet i samo želi finu večeru. Ako od mene traži nešto određeno, uvijek dobije ono što želi - rekla je.

A to se, naravno, ne odnosi samo na hranu već Monica njegovim željama prilagođava i svoj izgled.

- Johnu se sviđa kad sam lijepo odjevena i ako sam kod kuće i ne voli da se previše šminkam. Nekim se ženama možda ne bi sviđalo da im muškarac govori što trebaju raditi ili kako se odjenuti, ali ja volim kad mi on daje upute. Kada izvršim sve, to ga čini sretnim, a njegova sreća mene čini sretnom. Volim vidjeti svog muža zadovoljnog i mislim da nema ništa loše u tome - kaže Monica koja je, naravno, dostupna i za suprugove potrebe u spavaćoj sobi

- Kad je u pitanju seks, vrlo sam pokorna, a on je dominantan. Sviđa mi se kad muškarac preuzme odgovornost i uzme ono što želi. Uvijek sam dostupna za potrebe svog muža i to mi se sviđa. Moj muž zna biti dominantan na pravi način i poznaje moje potrebe. To mi je izuzetno privlačna osobina muškarca - objašnjava.

Za svakoga tko razmišlja o usvajanju takvog načina života, Monica vjeruje da postoje tri velike prednosti.

- Prije svega, imate više slobode brinuti se o sebi. Vježbam pet puta tjedno jer mi to dozvoljava raspored, ne moram žuriti kući s posla. Druga stvar je da ćete imati jaču vezu sa svojim mužem. Posvećujete svoj život kako biste ga usrećili na isti način na koji on radi da bi učinio vas sretnima. To poštovanje vas čini bliskim. I na kraju, živjeti kao "supruga kućanica" znači biti doma i gledati svoju djecu kako odrastaju - tvrdi.

Monica i John trenutno nemaju djece, ali kad dođu, pobrinut će se, kaže, da im usadi svoje tradicionalne vrijednosti.

- Kad budemo imali djecu, odgajat ću ih vrlo tradicionalno. Ako budemo imali djevojčicu, naučit ću je svemu što znam o tome kako biti dobra žena, a moj će suprug učiniti isto s našim sinom - dodaje ona.

Nada Vuglar u zagrebačkom ZOO radi već 45 godina i najdugovječnija je djelatnica: "Maksimirski zvjerinjak drugi mi je dom, a kolege obitelj!"