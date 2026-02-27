Naši Portali
ukusan i zdrav!

RECEPT DANA Proteinski banana kruh bez brašna i dodanog šećera: Zdravija verzija omiljenog deserta

Ana Hajduk
27.02.2026.
u 09:30

Banana kruh možete dodatno obogatiti komadićima tamne čokolade, sjeckanim orašastim plodovima ili prstohvatom cimeta.

Ako tražite nešto slatko, zasitno i jednostavno za pripremu, ovaj proteinski banana kruh mogao bi postati vaš novi favorit. Ne sadrži klasično brašno ni dodani šećer, a zahvaljujući bananama i slanutku ostaje nevjerojatno sočan i mekan. Savršen je kao brz doručak, međuobrok ili zdrava slastica nakon treninga. 

Sastojci:

  • 2 zrele banane
  • 2 jaja
  • 240 g kuhanog slanutka (ili slanutak iz konzerve, ocijeđen)
  • 1 mjerica proteinskog praha od vanilije
  • 1 vrećica praška za pecivo

Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, jednoličnu smjesu. Dobivenu smjesu izlijte u kalup za kruh obložen papirom za pečenje ili lagano premazan uljem. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 35 minuta. Pečenost provjerite čačkalicom – ako izađe suha, kruh je gotov. Ako je potrebno, produžite pečenje još nekoliko minuta.
Ključne riječi
BANANA KRUH banana bread proteinski banana bread proteinski recepti recept dana recept

