RECEPT DANA Proteinski banana kruh bez brašna i dodanog šećera: Zdravija verzija omiljenog deserta

Ako tražite nešto slatko, zasitno i jednostavno za pripremu, ovaj proteinski banana kruh mogao bi postati vaš novi favorit. Ne sadrži klasično brašno ni dodani šećer, a zahvaljujući bananama i slanutku ostaje nevjerojatno sočan i mekan. Savršen je kao brz doručak, međuobrok ili zdrava slastica nakon treninga.

Sastojci:

2 zrele banane

2 jaja

240 g kuhanog slanutka (ili slanutak iz konzerve, ocijeđen)

1 mjerica proteinskog praha od vanilije

1 vrećica praška za pecivo

Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, jednoličnu smjesu. Dobivenu smjesu izlijte u kalup za kruh obložen papirom za pečenje ili lagano premazan uljem. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 35 minuta. Pečenost provjerite čačkalicom – ako izađe suha, kruh je gotov. Ako je potrebno, produžite pečenje još nekoliko minuta.