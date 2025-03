Želi ostaviti dečka zbog stvari koju radi u restoranima i kafićima: 'Uvijek me sramoti'

Svi mi imamo različite temperamente, koji oblikuju način na koji reagiramo na situacije, komuniciramo i nosimo se s izazovima. Ovi temperamentni razlike postaju posebno očite u vezama, gdje različiti karakteri mogu dovesti do nesuglasica, ali i učiniti odnos bogatijim i dinamičnijim. Možete puno reći o osobi po tome kako se ponaša prema restoranskom osoblju. Restorani su uobičajena mjesta za odlazak na prvi spoj, i iako može biti zastrašujuće jesti pred nekim koga jedva poznajete, možete puno naučiti gledajući kako komunicira s ljudima oko sebe.

Na primjer, ako su bezobrazni i nestrpljivi prema osoblju koje čeka vašu narudžbu, razmislite o ponovnom susretu s njima. Jedna je žena primijetila sramotno ponašanje svog dečka u restoranu što ju je natjeralo da preispita cijelu njihovu vezu, piše Mirror. U objavi na Redditu, žena je objasnila da njezin dečko često naručuje stvari koje on "vidi na određeni način", ali ono što stigne nikada nije ono što očekuje. Pokušala mu je reći što će točno dobiti, ali on je nikad ne sluša i umjesto toga se samo žali da to nije ono što je imao na umu.

"Jučer je naručio espresso macchiato. Nekoliko minuta kasnije konobar mu donese upravo to, nakon čega je poludio te je kukao da ne može dobiti poštenu kavu. Radila sam kao barista, pa dobro poznajem kavu, i objasnila sam mu da je dobio savršeno pripremljeni espresso macchiato. Očito je automatski pretpostavio da će dobiti veliku šalicu crne kave s mlijekom samo zbog riječi macchiato", napisala je.

Već sljedećeg dana par je bio vani na doručku i odlučili su uzeti tostirane sendviče. Žena je pročitala što imaju na raspolaganju, a njezin je dečko odabrao "vege sir" te se požalio kad je stigla narudžba jer je mislio da je njegova djevojka rekla "jaja i sir". "Sviđao mu se zvuk vegetarijanskog sira, pa je pristao na to. Konobar mu je donio vege tost, a on je otvorio sendvič i mahnito tražio jaja. Pitala sam ga koja jaja. Rekao mi je da je razumio 'jaja i sir' umjesto 'vege sir' i nije se potrudio pogledati jelovnik jer mi vjeruje", objasnila je.

Dodala je da je vjerojatno peti put zaredom da dogodio isti incident što ju počinje frustrirati jer njezin dečko odbija naučiti barem nekoliko osnovnih vrsta kave, s obzirom na to da je redovito pije. "Na kraju je napravio scenu", napisala je žena. Komentatori objave pozvali su je da preispita svoju vezu jer su mnogi rekli da je njezin dečko nepodnošljiv u blizini.

"Stvarno ne moraš izlaziti s ovakvim ljudima. Možeš biti sama i imati lijepo iskustvo doručka", napisao je jedan korisnik. "Postoje tri vrlo različita problema. Prvo, nerazumijevanje onoga što naručuje. Drugo, nedostatak fleksibilnosti da se prilagodi kada se ono što je zamislio neće dogoditi. Treće je nevjerojatno loše ponašanje prema osoblju", zaključio je drugi.