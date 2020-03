Želi izgledati kao biće iz svemira: 'Bojam kožu u plavo, a želja mi je imati uši poput vilenjaka'

Lhouraii Li želi obojati svoju kožu u plavu boju i to trajno, ali ima jedan problem - boji se da je alergična na tetoviranje. Zasada je sretna privremenom bojom za kožu koja se ispire, a svoj stil 'održava' jeftinijim proizvodima za šminkanje i oblačenje - mjesečno potroši oko 10 funti (nešto manje od 100 kuna). Također prodaje samoljepljive nokte i odjeću putem interneta iz svog šarenog doma točnije broda, gdje živi s dečkom Nathanom s kojim je 11 godina, prenosi Metro.co.uk.

Kako živi Lhouraii Li pogledajte u videu:

Lhouraii ima jedan problem - pati od agorafobije - strah od otvorenog prostora. Zato je odlučila obojati svoj brod u boje galaksije. "Oduvijek sam se osjećala usamljeno i kao da ne pripadam ovdje, a to je grozan osjećaj. Pokušala sam onda stvoriti svoj svijet gdje osjećam kao da pripadam. Na prozorima imam fotografije svemira jer sam ovdje 99 posto svog vremena, a kada se osjećam loše mogu se pretvarati da sam u svijetu koji je sretan i da izgledam kao da sam u svemirskom brodu."



U plavo se počela bojati prije dvije godine - koristi bijelu boju za kožu i plavo sjenilo. "Moj stil se često zamijeni s barbikama, ali to mi nije cilj. Inspirirana sam japanskim lutkama, ali u plavoj boji."



Isprobala je razne boje za tijelo, ali niti jedna nije bila ispravna - u plavoj se uvijek osjećala kao da je njezina prirodna boja kože. U budućnosti bi još voljela operirati uši da izgledaju nalik onima vilenjaka.



"Mislim da je moja ideja ljepote da su ljudi svoji. Ako vidim nekoga s plavom bojom kože, odmah pomislim da izgledaju dobro samo zato što ja to volim, ali ljudi koji su potpuno svoji i koji žive za sebe su mi puno privlačniji."