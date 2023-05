Zbog samo 20 minuta tjelovježbe dnevno više ćete željeti seks, tvrdi studija

Biste li odradili dvadesetominutni trening da znate da će to dramatično poboljšati vašu seksualnu želju? Naime, revolucionarne studije pokazale su da vježba čini žene uzbuđenima i spremnima za intimnost. Ovaj obećavajući tretman započeo je kada je tim istraživača pod vodstvom dr. Cindy Meston sa Sveučilišta Texas u Austinu otkrio, gotovo slučajno, da određena vrsta vježbe može značajno povećati seksualnu želju čak i kod žena s niskim libidom, piše Your Tango.

Kako su to testirali? Opremili su ispitanice vaginalnim fotopletizmografom (VPG), uređajem u obliku tampona koji osvjetljava kapilarni sloj vaginalne stijenke i krv koja cirkulira unutar nje. Kako se količina krvi u vaginalnom tkivu povećava, više svjetla se reflektira u uređaj (VPG se široko koristi za mjerenje genitalnog seksualnog uzbuđenja). Ispitanice su podijeljene u skupinu koja je vježbala i skupinu bez tjelovježbe. Skupina koja je vježbala provela je dvadeset minuta na sobnom biciklu okrećući pedale na 70 posto maksimalnog broja otkucaja srca.

Objema je grupama zatim prikazan erotski film. Kao što se i očekivalo, i grupe koje su vježbale i one koje nisu vježbale doživjele su povećanje seksualnog uzbuđenja tijekom filma, koje je karakterizirano povećanim protokom krvi u genitalijama, erekcijom klitorisa i povećanom vlažnošću. Ali upravo su u grupi koja je vježbala VPG-ovi zasvijetlili. Žene koje su vježbale imale su znatno, ponekad dramatično, višu razinu seksualnog uzbuđenja od žena koje nisu, iako su gledale isti erotski film.

Što to znači? Je li prirodna je sklonost zaključiti da vježbanje uzrokuje seksualno uzbuđenje. Nije. Vježba priprema pozornicu za to. Bez erotskog poticaja nema seksualnog uzbuđenja. 20-minutni trening sa 70 posto vašeg otkucaja srca neće vas natjerati na seks, ako to zapravo ne želite. Morate to pratiti erotskim poticajem.

Što je erotski poticaj? To je otmjena riječ za napaljenost. Vježbanje, bez gledanja erotskog filma, osvijetlilo je VPG-ove, signalizirajući značajne promjene u genitalnom krvotoku. Ali kada su ispitanici upitani osjećaju li se seksualno uzbuđeni, odgovor je bio "ne". Dr. Meston napominje da tjelovježba može fiziološki pripremiti vaše tijelo za seksualnu aktivnost, ali ipak vam je potreban erotski poticaj, psihološki znak koji aktivira subjektivni doživljaj uzbuđenja. Drugim riječima, nećete se napaliti samo zato što ste vježbali.

Mora li se vježbati na sobnom biciklu? Ne. Vrsta vježbe nije važna - trčanje, vožnja bicikla, plivanje, aerobik - sve dok dosegnete ciljni broj otkucaja srca. Usput, povećanje broja otkucaja srca na tih 70 posto ne znači da se morate podvrgnuti mučnom vježbanju. I dalje biste trebali moći govoriti (uz određeni napor) dok radite vježbu. Ono što ovu studiju čini posebno značajnom je to što se ponavlja iznova i iznova s ​​istim rezultatima na različitim skupinama žena, čak i sa ženama koje uzimaju antidepresive. Ta je studija predstavljala prvi empirijski dokaz da se žene s niskim libidom mogu seksualno uzbuditi aktivacijom simpatičkog živčanog sustava. Opet, lako je krivo protumačiti ove studije i misliti da "vježba 20/70" (20 minuta na 70 posto otkucaja srca) povećava seksualno uzbuđenje. Nije. Vježba praćena erotskim poticajem stvara uzbuđenje.

