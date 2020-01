Zašto prijateljstvo s povlasticama skoro nikada ne uspije?

Problem je što uvijek nešto pođe krivo, a na kraju je upropašteno prijateljstvo. Prije nego uplovite u odnos gdje imate samo fizički dodir s nekim bez romantike, pročitajte što je MSN.com napisao što se sve može dogoditi.

1. Iako ste sada na istoj strani to se može brzo promijeniti

Oboje želite vezu bez obaveza, a onda jedno od vas razvije osjećaje. Možda na početku i niste bili zainteresirani za emocionalnu povezanost, ali nekoliko mjeseci kasnije prioriteti vam se mijenjaju.



2. Netko će to prekinuti

Ako nitko od vas ne razvije osjećaje, jedan će taj odnos naglo prekinuti. Ući će u vezu s nekim drugim i shvatiti da mu je dosta ovog odnosa.

3. Vidjet ćete da flertuju s drugima

Prijatelji ste i željet ćete se družiti izvan spavaće sobe, a to znači da ćete ih vidjeti kako flertuju s drugim ljudima. Iako nekima to nije problem, barem ne napočetku, ljubomora se kad tad razvije.



4. Mijenja se situacija u vašem društvu

Ne morate raditi ono što bi vaši prijatelji željeli, ali ako spavate s nekim iz društva, promijenit će se način na koji na vas dvoje gledaju. Možda neće svi to podržavati, pa ćete se naći u neugodnim situacijama.



5. Vaše prijateljstvo vjerojatno je odmah uništeno

Možda, možda uspije vaš plan da budete prijatelji s povlasticama, a kada vam to dosadi nastavite biti samo prijatelji. Ovaj scenarij jako se rijetko događa.

