Zašto je klima sve češći izbor za grijanje? Učinkovit, ekonomičan i održiv odabir koji može donijeti značajne uštede

Među njima posebno se ističu Hisense klima uređaji, koji spajaju naprednu tehnologiju, energetsku učinkovitost i moderan dizajn u jedno rješenje prilagođeno suvremenom načinu života. Grijanje na klimu možda još uvijek zvuči neobično onima koji su navikli na radijatore ili peći, no riječ je o iznimno učinkovitom sustavu koji dugoročno donosi značajne uštede. Dok klasični električni grijači pretvaraju energiju u toplinu s gotovo nikakvim dodatnim učinkom, moderna tehnologija u Hisense klimama stvara i do tri kilovata topline za svaki utrošeni kilovat električne energije. To znači da klima troši manje, a daje više što najbolje možemo osjetiti na našim računima. Primjerice, za prosječan stan od 40 do 60 kvadrata, dovoljna je klima snage oko 3,5 kW, dok će se veći prostori od 70 do 90 kvadrata učinkovito grijati uređajem snage 5 do 6 kW.

Primjerice, inverter klima od 3,5 kW koja radi oko 12 sati dnevno potrošit će približno 0,5 € dnevno struje, što je oko 15 € mjesečno za održavanje topline u jednoj manjoj prostoriji. Ovisno o veličini te prostorije troškovi će biti viši ili niži. Nasuprot tome, grijanje na plin za prosječno kućanstvo (etažni sustav za stan, uključujući toplu vodu) lako premaši 130 € mjesečno zimi, dok grijanje na pelete može doseći i preko 200 € mjesečno. Takve usporedbe pokazuju zašto mnogi smatraju da je grijanje na klimu najjeftinije grijanje danas.

Učinkovitost i ušteda

Jedna od najvećih prednosti grijanja na klimu jest visoka energetska učinkovitost, ali i manji utjecaj na okoliš. Hisense klima uređaji koriste moderne rashladne plinove s niskim potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) te omogućuju stabilnu i ugodnu temperaturu uz minimalnu potrošnju električne energije. Također, za razliku od centralnog grijanja koje zahtijeva duže vrijeme da prostor postigne željenu temperaturu, klima toplinu isporučuje odmah.

Hisense klimama, treba naglasiti da pojedini modeli imaju i grijače vanjskih jedinica te hotel mode, što bi značilo da ugrađeni grijači sprječavaju zaleđivanje vanjskog dijela klima uređaja tijekom hladnih dana. Ova značajka omogućuje klimi pouzdan rad i kada je vani debeli minus, što je ključno za kontinentalne krajeve.

Hotel Mode funkcija

Poseban način rada namijenjen prije svega vlasnicima apartmana i turističkih smještaja. Hotel Mode omogućuje da se klima uređaj programira ili zaključa na određene postavke. Primjerice, da vaši gosti u apartmanu ne mogu postaviti prenisku temperaturu hlađenja ili previsoku temperaturu grijanja. Ograničava se kontinuirani rad ili osigurava da se klima ugasi kada gosti izađu iz apartmana (uz sustav kartice ili senzora).

Ova opcija sprječava potencijalne zlouporabe klime od strane korisnika (npr. ostavljanje klime uključenom cijeli dan pri otvorenim prozorima). Time štedi energiju i čuva uređaj od nepotrebnog trošenja. Za kućanstva ova funkcija može poslužiti ako želite, recimo, ograničiti djeci raspon temperature ili osigurati da se klima sama isključi nakon određenog vremena noću.

