'Zaručnik me ostavio prije šest mjeseci, a sada ima nekog drugog - muškarca'

- Moj zaručnik i ja bili smo zajedno tri godine, ali on me napustio prije šest mjeseci rekavši da nije spreman za brak i da treba vremena. Ostali smo dobri prijatelji, ali potajno sam se nadala da će se vratiti. Sad sam preko zajedničkih prijatelja saznala da se viđa s nekim drugim i to s muškarcem - napisala je jedna djevojka za psihoterapeutkinju Deidre.

Također je saznala da ju je varao s drugim muškarcima tijekom cijele njihove veze. Osjeća se kao da su joj se svi smijali iza leđa, a i pita se zašto je uopće bio s njom ako je homoseksualac. Želi mu to sve reći, ali ne može se suočiti s njim pa pita za savjet.

- Teško ste povrijeđeni i osjećate se poniženo, ali je bolje da ste istinu saznali sada, a ne nakon što ste ušli u brak i dobili djecu. Srećom, shvatio je da vjenčanje nije dobro za vas. Sigurna sam da vam se nitko ne smije. Ako išta drugo, osjećali bi se užasno za vas. Previše je rano da mu sada oprostite, ali s vremenom ćete se možda osjećati spremnima za razgovor- odgovorila joj je stručnjakinja.

