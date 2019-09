Zamaskirala se u grm kako bi mogla vidjeti prosidbu svoje sestre

Therese Merkel željela je ovjekovječiti trenutak u kojem je njenu sestru zaprosio dečko. Ovom zadatku se posvetila do kraja tako što se maskirala u grm. Fotografije na kojima pozira odjevena u grm podijelila je na Twitteru i tim potezom je nasmijala brojne koji su njenu objavu podijelili dalje.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL