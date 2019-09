Mladenka je ljuta jer je prijateljica kupila njezinu haljinu iz snova

Mladenka je na Redditu napisala objavu o tome što je napravila njezina prijateljica. Obje se udaju u otprilike isto vrijeme, a njezina je prijateljica u trgovini probala vjenčanicu, o kojoj joj mlada priča već mjesecima, piše Mirror.

"Imam prijateljicu koja se udaje nekoliko mjeseci prije mene i pričale smo o vjenčanjima. Pokazala sam joj fotografiju vjenčanice koju želim kupiti. Nekoliko tjedana kasnije poslala mi je poruku s fotografijom sebe u istoj toj vjenčanici u trgovini i napisala da zna kako je to moja vjenčanica iz snova, ali joj se jako svidjela i znala je da se želi udati upravo u toj haljini.

Mislila je kako je to u redu jer je ja još nisam ni isprobala. Znala je da je to moja haljina iz snova i da sam je planirala isprobati i da ću je kupiti. Pitala me mogu li kupiti drugu haljinu, kako bi ona mogla imati ovu. Ne znam što da radim. Uzrujana sam. Mislim da je prešla granicu i da nije poštena. Što da radim? Probala sam mnogo haljina, ali sviđa mi se jedino ta. Trebam li je svejedno kupiti?"

Ljudi su joj komentirali napisali da bi ipak trebala kupiti tu vjenčanicu i kako nije važno što njezina prijateljica ima istu.

