'Zaljubljen sam u najbolju prijateljicu svoje supruge i to me izjeda'

Jedan muškarac toliko se jako zaljubio u najbolju prijateljicu svoje supruge da više ne može normalno funkcionirati. Pomoć je odlučio potražiti kod savjetnice Marielle koja je zaključila da bi se prvenstveno trebao fokusirati na svoj brak.



Njegovi osjećaji su, kako tvrdi, s godinama postali sve jači i intenzivniji. Jedne večeri popili su koju čašicu više i sve joj je priznao, a ona je otkrila da je to obostrano. Razgovarali su o tome i kada su se otrijeznili i oboje zaključili da se ništa ne može i neće dogoditi jer je ona bliska s njegovom suprugom. Ona je krenula dalje i trenutno je u novoj vezi, ali anonimni muškarac osjeća se loše jer njegovi osjećaji ne prolaze.



"Mučim se jer sam se jako zaljubio u nju i svake minute mi je u mislima. Mislim da ona ima sve ono što meni nedostaje u braku - više nema strasti. Volim svoju suprugu i stalo mi je do nje, ali nije mi više tako privlačna. Ne znam, možda je to normalno nakon 10 godina braka? Trebam li biti sretan sa ženom koja me voli? Imam li psihički problem ako ne mogu krenuti dalje i uživati u životu zbog druge žene u koju sam zaljubljen?", bezbroj pitanja postavio je muškarac Marielli.



"Počinjem se osjećati bolesno i depresivno, pod hitno trebam prestati razmišljati o njoj, ali kad god pomislim da ona spava s nekim drugim, slomim se. Slomim se i na pomisao da povrijedim suprugu, ali ne mogu provesti ostatak života razmišljajući što je moglo biti."

Ovaj par vjenčao se među prosvjednicima: Snimke su obišle svijet!

Da jasno pokazuje simptome sindroma 'susjedova trava je zelenija', prva je stvar koju mu je rekla Mariella. Upravo zato misli da bi mogao provesti ostatak života u patnji. "Pitaš je li normalno da nakon 10 godina braka više nema toliko strasti, a odgovor je da. Jednostavno u prvi plan dođu neke druge stvari kao što je poštovanje, povjerenje, prijateljstvo, zajednički interesi. Dobar seks također održava odnos zdravim."



"Jedna stvar koja mi pokazuje da ovo za tebe nije samo trenutno jest činjenica da ne možeš prestati misliti o njoj i da te boli kada pomisliš da je s drugim."



"Njezino priznanje vezano za osjećaje mi je čudno. Ne mislim da ti je htjela dati lažnu nadu, ali ako je toliko bliska s tvojom ženom i ne želi ništa s tobom zbog toga, zašto ti je uopće priznala osjećaje? Nemoj me krivo shvatiti, ali možda je samo htjela biti ljubazna."



Objasnila mu je i da ta žena nije izlaz iz lošeg braka niti potencijalna djevojka, već najbolja prijateljica njegove supruge.



"Opisuješ svoju vezu kao sretnu i mislim da to ne bi smio podcjenjivati. Predlažem ti da ozbiljno razmisliš o svemu i da se prvo fokusiraš na brak. Ako zaista više nije dobar, odi - tako to rade zreli ljudi. Nema smisla prvo tražiti nekog novog, pa tek onda donijeti odluku o razvodu."