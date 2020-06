Gubitak nevinosti: Evo što ljudi misle o svom prvom seksualnom iskustvu

Očekivanja i realnost potpuno su dvije različite stvari kada je riječ o gubitku nevinosti. Ženama je to nerijetko bolno iskustvo, a muškarcima puno zahtjevnije fizički nego što su pretpostavljali da će biti. Želji da se što prije zaboravi pridonosi i činjenica da se prvo seksualno iskustvo proživi uglavnom u tinejdžerskoj dobi.



Na Redditu je korisnik imena pass_the_aggression pokrenuo razgovor s pitanjem 'kakvo ja vaše iskustvo s prvim seksom', a veliki broj ljudi odlučio je dati svoj odgovor, prenosi Daily Mail.



"Sada shvaćam zašto se sportaši suzdržavaju od seksa za vrijeme natjecanja - ima tu puno posla", rekla je jedna žena.



"Uopće nemam toliko jake mišiće kao što sam bio uvjeren", otkrio je jedan muškarac, a mnogi su bili i iznenađeni činjenicom da je trajalo puno dulje nego što su očekivali.



Mnogi su se složili s time da ne razumiju što je toliko važno i dobro u seksu. "Precijenjen je, stvarno ne razumijem da ljudi zbog seksa varaju svoje partnere, rasturaju brak i o tome razmišljaju cijelo vrijeme", tvrdi anonimna osoba. Neki kažu i da ih je ulazak u svijet seksa naučio koliko su ljudi površni. "Izgubila sam nevinost s bliskim prijateljem koji je odmah nakon toga prestao razgovarati sa mnom", rekla je jedna djevojka, a druge su se nadovezale da su muškarci potpuno drugačije osobe kada odnos završi.

Ovaj par vjenčao se među prosvjednicima: Snimke su obišle svijet!

Iako sada, u odrasloj dobi, ne vide problem u tome, neke žene kažu da im nije bilo jasno zašto imaju potrebu ispuštati zvukove i biti glasne. "Kad masturbiram jako sam tiha, pa mi nije bilo jasno odakle odjednom svi ti zvukovi."



Muškarci kažu da im je prvi seks s djevojkom otkrio i to da ih one zapravo uopće ne privlače. "Tek pri prvom seksu otkrio sam koja je moja prava seksualna orijentacija i da me suprotni spol ne privlači."



Jedno istraživanje na Sveučilištu Penn State otkrilo je da gubitak nevinosti budi sve vrste emocija, a kod muškaraca znatno utječe na rast samopouzdanja. Još jedna zanimljivost je ta da želja za seksom kod djevojaka padne nakon prvog puta, dok kod muškaraca doslovno 'procvjeta'.