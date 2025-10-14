Imate problema s vlagom na prozorima i zidovima? Riješite ih uz ovih pet savjeta

Vlaga u domu česti je problem koji može utjecati na zdravlje, udobnost i trajnost prostora. Pojavljuje se kada zrak sadrži previše vodene pare, što može dovesti do kondenzacije na prozorima, zidovima ili namještaju. Ako se ne kontrolira, vlaga može potaknuti rast plijesni, oštetiti građevinske materijale i izazvati alergijske reakcije ili respiratorne probleme. Također, nakupljanje neprozračene vlage može predstavljati rizik za strukturni integritet vašeg doma.

"Jednostavno rečeno, kondenzacija je problem uzrokovan vlažnim zrakom koji se stvara u nekretnini koja nije sigurno prozračena", objasnio je George Edwards, generalni direktor tvrtke Timberwise, specijalizirane za održavanje nekretnina. Vlaga se u toplom zraku pretvara u plin koji se zatim vraća u svoj izvorni tekući oblik kada naiđe na hladnu površinu, poput prozora, zida ili police. Ako se ova zarobljena vlaga ne ukloni sigurno iz nekretnine, može dovesti do daleko ozbiljnijih problema od samo vlažnih prozorskih klupčica. Edwards je upozorio da nedostatak odgovarajuće ventilacije može dovesti do potencijalno štetnih problema s vlagom i plijesni.

Dobra vijest je da rješavanje problema često ne zahtijeva drastične ili skupe obnove doma. "Ključna polazna točka je razumijevanje uzroka kondenzacije u vašem domu ili nekretnini", rekao je Edwards. Nakon što to učinite, postoji nekoliko sigurnih načina za borbu protiv problema, često jednostavnim, svakodnevnim prilagodbama, piše Daily Express.

1. Držite namještaj dalje od vanjskih zidova: Čak i ako se riješite vlage u zraku, i dalje se može pojaviti plijesan ako se džepovi vlažnog zraka zadrže u prostoru. Održavanje malog razmaka između velikih komada namještaja i hladnih vanjskih zidova je ključno. Ovaj mali razmak poboljšava cirkulaciju zraka, sprječavajući zarobljavanje vlage u tamnim, hladnim kutovima koji su najčešća mjesta za početak rasta plijesni, rekao je Edwards.

2. Prozračite svoj dom: Svi znaju da otvaranje prozora neće ukloniti plijesan, ali pravilna ventilacija je najučinkovitiji način rješavanja uzroka kondenzacije. To je zato što je glavni problem vlažan zrak koji ne može izaći. Trebali biste osigurati da se prozori redovito otvaraju, posebno u prostorijama s puno vlage poput kupaonica i kuhinja gdje je para od pranja i kuhanja uobičajena, rekao je stručnjak za nekretnine. Otvori za prozračivanje, mali otvori ugrađeni u moderne okvire prozora, ili ventilatori za odvod zraka jedan su od najučinkovitijih načina za ispuštanje vlažnog zraka.

3. Izbjegavajte sušenje odjeće u zatvorenom prostoru: Sušenje rublja u zatvorenom prostoru jedan je od najvećih skrivenih izvora viška vlage u domu. Radijatori ili sušilice ispuštaju značajnu količinu vodene pare izravno u vaš unutarnji zrak. Preporučuje se izbjegavati sušenje odjeće u zatvorenom prostoru na radijatorima kad god je to moguće, rekao je Edwards. Ako ne možete sušiti odjeću na otvorenom ili koristiti sušilicu rublja, savjet je koristiti odvlaživač zraka ili postaviti sušilicu u namjensku, dobro prozračenu prostoriju da biste smanjili širenje vlage.

Ne čekajte da izmakne kontroli: 7 znakova da vam se u dom uvukla plijesan i vlaga

4. Pravilno koristite grijanje: Nagle i drastične promjene unutarnje temperature glavni su katalizator kondenzacije. Kada se grijanje isključi, tada se površine mogu brzo ohladiti, povećavajući mogućnost kondenzacije toplog, vlažnog zraka. Edwards je predložio da, da biste se borili protiv vlage, grijanje održavate na nižoj, stalnoj temperaturi. Ova praksa pomaže da površine ostanu iznad točke rosišta, smanjujući rizik od taloženja vlage.

5. Koristite vrećice za kondenzaciju: Iako nisu trajno rješenje, vrećice za kondenzaciju ili apsorberi vlage mogu igrati vrijednu, privremenu ulogu. Ove vrećice mogu pomoći u smanjenju vidljive vlage u blizini prozora i spriječiti nakupljanje vodenih kapljica. Međutim, Edwards je naglasio da to nije dugotrajno rješenje. "Trajno rješenje mora uzeti u obzir i gdje se vlaga stvara i kako se uklanja", objasnio je. Vrećice uvijek treba kombinirati s pravilnom ventilacijom i postupcima smanjenja vlage.