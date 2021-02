Zablude o muškarcima i seksu: Je li im veličina jako bitna i mogu li i oni odglumiti orgazam?

Od pitanja 'je li opasno kad ti testisi poplave' do veze između duljine penisa i seksualnog užitka, stručnjaci za muško seksualno zdravlje objasnili su koji su najčešći mitovi i što je istina kad je riječ o muškarcima i seksu.

Mit: Veličina znatno utječe na seksualno zadovoljstvo

Suprotno mišljenju mnogih, urolog iz Orlando Healtha i docent na Medicinskom fakultetu UCF dr. Jamin Brahmbatt kaže kako duljina muškog spolnog organa ne utječe izravno na seksualno zadovoljstvo.

- Kad mi se pacijenti požale da ih brine veličina, podsjetim ih da penis u prosjeku ima 8,8 cm kad je opušten, odnosno 12 cm kad je u erekciji - kaže liječnik i dodaje da 'zdrav muškarac, bez obzira je li mu manji ili veći prosjeka, ne bi trebao biti seksualno nezadovoljan samo zbog veličine'...

Mit: Tablete mogu skratiti vrijeme potrebno da se ponovno postigne erekcije

Tržište je prepuno tableta koje obećavaju smanjivanje razdoblja potrebnog da se nakon ejakulacije ponovno postigne erekcija, no te tablete uglavnom djeluju na hormon zvan prolaktin. Ipak, nedavna su istraživanja na miševima (koji imaju seksualno ponašanje slično ljudskom) pokazala da prolaktin na to razdoblje uopće ne utječe.

- Osim toga, mnogi suplementi nisu ni regulirani ni odobreni od Agencije za hranu i lijekove, pa često nećete ni uzimati ono što mislite - objasnio je dr. Brahmbhatt.

Mit: Od 'modrih testisa' se može umrijeti

Vjerojatno je zastrašujuće gledati kako ti testisi postaju plavi i osjećati bol i nelagodu, no liječnici ističu kako to nije 'po život opasno stanje'. Riječ je, kažu, o stanju koje se zove epididimalna hipertenzija koje se događa zbog većeg protoka krvi.

Foto: screenshot/facebook

- Epididimalna hipertenzija javlja se kad muškarcima u testisima ostane 'višak' krvi, kad im erekcija ne završi s ejakulacijom - objasnio je Brahmbatt.

Nakon što muškarac izbaci sjeme, kaže on, krv se povlači, ali ako ne ejakulira, testisi mogu pomodriti. Za to stanje nema lijeka, a Brahmbatt kaže da bi najbolje bilo - ejakulirati. Ili jednostavno pričekati da se stvari 'same vrate u normalu'.

Mit: Muškarci nikad ne lažiraju orgazme

Ejakulacije je kod muškaraca znak da su postigli orgazam, no i oni ga ponekad 'fejkaju', kaže dr. Brahmbatt.

- I muškarci ponekad odglume stenjanje i druge zvukove uzbuđenja, a za izostanak ejakulata mou okriviti razne lijekove i medicinske probleme - rekao je Brahmbatt.

Mit: Muškarci ne mogu imati više od jednog orgazma odjednom

Neke žene mogu tijekom seksa doživjeti i po nekoliko uzastopnih orgazama, a istraživač s Kinsey Instituta Justin Lehmiller kaže kako one nisu jedine...

Naime glavni je razlog za samo jedan orgazam muškaraca to što je nakon ejakulacije potrebno neko vrijeme da se penis ponovo ukruti. Ipak, neki muškarci mogu svršiti i bez ejakulacije pa onda, kaže Lehmiller, doživjeti i više orgazama u nizu, jer im nije potrebna stanka da ponovo postignu erekciju.

sek Foto: shutterstock

Mit: Prerana ejakulacija je neizlječiva

Prerana ejakulacija čest je problem muškaraca; doživi je svaki treći muškarac i nije, kako neki misle, neizlječivo stanje.

Prema urologu Sethu Cohenu iz NYU Langone Health Centera, postoje sprejevi za penis i kondomi koji sadrže sastojke koji privremeno smanjuju osjetljivost penisa i tako sprečavaju prijevremenu ejakulaciju. U tu svrhu mogu pomoći i neki lijekovi, ali o njihovoj se upotrebi prije treba konzultirati s liječnikom.

Mit: Muškarci moraju ejakulirati kako bi osjetili seksualno zadovoljstvo

Prema dr. Brahmbatt, potreba za ejakulacijom tijekom seksa svodi se na osobne preferencije.

- Sreo sam dosta pacijenata koji kažu da im seksualno zadovoljstvo ne ovisi o klasičnom orgazmu i da mogu biti seksualno zadovoljeni i bez ejakulacije - rekao je dr. Brahmbatt za Insider.

