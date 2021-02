Muškarac iskreno: 'Viđam se s prostitutkama, a u jednu se i zaljubljujem: Što da radim?'

Iako inače nemam problema s upoznavanjem žena, u zadnje sam se vrijeme osjećao usamljeno i počeo posjećivati prostitutke, započeo je jedan anonimni muškarac pismo terapeutkinji specijaliziranoj za seks, kolumnistici za The Sun Deidre Saunders.

Iako ima 34 godine, priča on, trenutno dijeli stan s trojicom muškaraca i zbog pandemije ne izlazi previše, pa je počeo često posjećivati prostitutke.

- Obično preko oglasa nađem one koje rade u vlastitim domovima, ne tražim ih na ulici - kaže on i dodaje kako je sam sebe uvjerio da je to lakše nego da se emocionalno uključi u veze.

Ipak, priznaje i da mu je nedostajalo sve ono što čini vezu... čavrljanje, maženje i bliskost, pa je svojoj 'omiljenoj prostitutki' sve češće počeo plaćati za više vremena s njom.

- Uvijek smo se nalazili kod nje u stanu, a sad ona čak dolazi k meni: mogu je zamisliti i u društvu mojih prijatelja jer je pametna i lako bi se uklopila - priča on, a to 'ekstra' vrijeme koje joj plaća provedu, kaže, zagrljeni gledajući skupa TV.

I premda ona uvijek ostane točno za koliko je plaćena, dodaje, jako mu se sviđa i nada se da će se i on njoj početi sviđati.

Deidre mu je rekla kako njoj zvuči kao da 'djevojka samo radi svoj posao i nije nimalo zainteresirana za provesti više vremena s njim osim, naravno, kad joj za to plati'.

- Morate ozbiljno razgovarati s njom i pitati je što ona želi - savjetuje terapeutkinja i dodaje da se 'odmah s njom prestane viđati ako mu kaže da nije zainteresirana za vezu'.

- Iako se sad ne možemo normalno družiti, postoje i drugi, sigurniji načini stvaranja novih prijateljstava od odlaska k prostitutkama - zaključuje Deidre.

