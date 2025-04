Za renovaciju doma koristile su ChatGPT i tako su uštedjele tisuće eura: 'Zasukale smo rukave i bacile se na posao'

Renovacija doma može biti uzbudljivi projekt, ali također predstavlja i značajnu financijsku investiciju. Mnogi vlasnici kuća sanjaju o modernizaciji svojih prostora, ali istovremeno žele pronaći načine kako uštedjeti na troškovima. Tako su dvije sestre kupile kuću na aukciji i uštedjele deset tisuća dolara, renovirajući je same i koristeći ChatGPT, piše New York Post.

Heather Roberts (25) i Anya Hughes (21) iz engleskog grada Bournemouth prihvatile su se ogromnog zadatka nakon što su kupile svoj prvi stan u svibnju 2024. za 178.686 dolara (oko 165 tisuća eura). Unutrašnjost je trebalo potpuno iščupati, a da bi uštedjele novac, a djevojke su same naučile razne vještine koristeći YouTube, TikTok, pa čak i ChatGPT. Odjenule su ružičaste kombinezone te se nadaju da će inspirirati druge žene da isprobaju stvari napraviti same.

"Iz nužde smo odlučile to učiniti same. Samo smo zasukale rukave i krenule s tim. Sve smo počele dokumentirati na TikToku da bismo pokazale da se ne moramo odreći svoje ženstvenosti da bismo se uklopile u ovaj prostor. Nismo baš sportski građene ili snažne, ali samo smo htjele pokazati da ako to možemo mi, može to svatko", rekla je Heather, barista i zaposlenica u odjelu ljudskih resursa.

Sestre su prvi put naišle na nekretninu nakon što nije privukla puno pozornosti na aukciji. "To nije nešto što smo mislili da će se dogoditi. Mislile smo da ćemo staviti malo boje na zidove i nabaviti nove tepih. Počele smo raditi na tome i sve se počelo raspadati. Bio to tako veliki projekt", objasnila je Heather. Prije nego što su djevojke dobile ključeve stana u kolovozu, Heather je angažirala majstore da bi dobile ponude za trošak svih radova.

"Prvog dana majstori su nam dali ponudu za uklanjanje kamina i ugradnju električnog grijanja. Rekli su da će uklanjanje koštati 255 dolara. Mi smo uzele čekiće i pomislile da to možemo same. Anya je povukla kamin od zida i pao je na pod. Za dva dana, sve smo iščupale", ispričala je Heather.

Osim što su angažirale vanjske izvođače da im pomognu oko postavljanja vodovoda, ponovnog postavljanja žica i opremanja kuhinje i dogradnje, djevojke su sve ostalo odradile same. "Imamo dugačak popis stvari koje treba doraditi. Osjećam da sam u posljednjih nekoliko tjedana vidjela kako sve dolazi na svoje mjesto. Bilo je nekoliko velikih izazova, trijem nam se potpuno srušio", objasnila je Heather.

Rekla je da im je kod uređenja trijema trebao pomoći brat od prijateljice, no imao je puno posla. "On je stavio grede, a ja sam nakon toga napravila okvire. Sama sam bojala sve prozore nakon brzog tutorijala našeg majstora, a drvene dijelove sam također radila sama. Zadnja stvar koju sam završila su pločice u kupaonici", ispričala je Heather.

Dodala je da je odaziv djevojaka na internetu bio nevjerojatan te da su im mnoge djevojke pisale da su ih inspirirale da i same naprave nešto. Heather je u novoj kući provodila 30 sati svaki tjedan, odlazeći ondje prije i nakon posla, dok je istovremeno balansirala tri posla.

Sestra Anya pomagala je između predavanja i ispita. "Bojanje stana trajalo je tri tjedna. Nemam pojma koliko bi me koštalo angažiranje soboslikara. Trebao bi nam stolar za lajsne, a opet nemam pojma koliko bi to koštalo", rekla je Anya. Sveukupno, sestre procjenjuju da su uštedjele oko deset tisuća dolara jer su same izvršile toliki dio obnove.

Pronalazeći savjete i trikove na internetu, djevojke su otkrile da im društvene mreže puno pomažu u učenju kako popraviti stvari oko kuće. "Puno toga smo pronašle na TikToku. Također, povremeno bismo gledale videozapise na YouTubeu. Čak sam upisala 'kako tretirati drvo' u ChatGPT. Ako nisam mogla pitati nekog, pitala bih ChatGPT", objasnila je Heather.

Budući da su svoje renoviranje dijele na TikToku, javili su im se mnogi majstori sa savjetima, dok su im neki brendovi ponudili suradnju. "Dobile smo pilu za brušenje, razbijač betona, rotator, a uskoro ćemo dobiti i brusilicu panjeva. Bilo je jako dobro jer će nam rado poslati što god nam treba", zaključila je Heather.